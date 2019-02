Les "Street Medics" se préparent avant la manifestation régionale des Gilets jaunes à Pontivy

Pontivy, France

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ils sont présents sur les grosses manifestations, pour apporter des premiers soins aux personnes blessées : les "Street medics", ces militants soignants, pour la plupart issus des rangs des Gilets jaunes, seront à Pontivy ce samedi, pour l'acte XIV du mouvement. Les Gilets jaunes appellent à une manifestation régionale dans la ville du Morbihan, entre 2000 et 3000 manifestants sont attendus.

Une quinzaine de personnes en formation "Street Medic" à Quimper

Pour préparer cette journée, des formations de bénévoles étaient organisées cette semaine. À Quimper, une quinzaine de personnes se sont rassemblées pour une journée de formation aux premiers secours, ce vendredi.

Christiane, 59 ans, a rejoint le groupe suite à une manifestation : "J'ai été gazée et puis reçu un projectile, et c'est vrai que là j'ai eu peur, moi. Et je me suis dit que si moi j'ai eu peur comme ça, les autres doivent être perdus aussi". Pendant toute la matinée, elle va apprendre à réagir face aux urgences les plus courantes lors de manifestations : nausées, yeux qui brûlent à cause des gaz lacrymogènes, et même des blessures légères. La formation comprend également une présentation des armes utilisées par les forces de l'ordre.

La grenade, principale angoisse des secouristes volontaires

"Compresse, pansement, sérum phy(siologique), désinfectant, on a tout ce qu'il faut pour les premiers soins" détaille Franck, Gilet jaune, ancien militaire, qui dirige la formation. Principale angoisse pour les manifestants et les secouristes : les grenades. "Surtout il ne faut absolument pas la ramasser avec la main. Tu vois la grenade, tu t'en va" explique Franck. "On est habilités à protéger au maximum les personnes. Après on attend les secours."

"Quand c'est pas pacifique ou que ça se passe mal [...] c'est nous qui devons appeler les pompiers ou le Samu à venir nous rejoindre" - Franck, responsable de la formation Street Medic

Pas question, donc, de prendre en charge les blessures les plus graves : les "Street medics" sont là en attendant l'arrivée des secours. Et pour faire partie de cette brigade de soignants volontaires, deux conditions : détenir le brevet de secourisme, et être en bonne forme physique. Car les "Street medics" peuvent, eux aussi, être pris dans des débordements lors des manifestations.