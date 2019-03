Les stylos rouges de l'Indre passent à l'action contre la casse du service public de l'Éducation Nationale

Les stylos rouges de l'Indre passent à l'action. Ce collectif de professeurs en colère organise un rassemblement dimanche 17 mars à 14 heures devant la mairie de Vatan pour dénoncer la casse du service public de l'Éducation Nationale et pour réclamer des moyens : postes et revalorisation des salaire

Les stylos rouges de l'Indre, mouvement de professeurs en colère, organisent un rassemblement ce dimanche 17 mars à 14 heures devant la mairie de Vatan pour dénoncer la casse du service public de l'Éducation Nationale et pour réclamer des moyens : des postes et des revalorisation de salaires. Ce rassemblement s'inscrit dans un appel national à agir des stylos rouges. Il va réunir des enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées du département ainsi que des parents d’élèves.

Lors de ce rassemblement à Vatan, les stylos rouges de l'Indre vont informer les parents du contenu trop souvent méconnu de la loi de l’école de la confiance mais aussi de la réforme du lycée ainsi que des conséquences réelles que cela aura pour les élèves. Ils comptent aussi discuter d’actions postérieures en coordination avec les parents d’élèves (blocages, collèges morts, boycott des examens).

Les stylos rouge de l'Indre annoncent déjà qu'ils organiseront une journée collège mort le mercredi 3 avril. Ils appellent les parents à ne pas envoyer les élèves en classe ce jour là en signe de soutien.

Cette mobilisation intervient alors que selon les syndicats enseignants les collèges indriens doivent perdre 11 postes de professeurs à la rentrée de septembre malgré une faible hausse des effectifs de 68 collégiens.

Selon les stylos rouge, "l’heure est grave" : le gouvernement mène une réelle politique de casse de l’école publique. Il suit une vision libérale de l’école en renonçant au passage à la valeur constitutionnelle fondamentale de l’égalité entre les élèves des différents territoires.

Témoignages de stylos rouges de l'Indre

Isabelle Lancien est stylo rouge. Cette professeur d'histoire-géographie au collège de Vatan assure qu'"on sacrifie les conditions de réussite des élèves" au nom de la pure logique comptable.

Jessica Toloza est professeur d'anglais au collège de Vatan, mais elle effectue une grosse partie de ses heures sur Châteauroux. Des conditions de travail difficile pour un salaire pas si élevé.

Selon les syndicats enseignants de l'Indre, dans les années 80, les professeurs en France touchaient un salaire équivalent à deux fois le smic, aujourd'hui, c'est entre 20 et 25% au dessus du smic. Le pouvoir d'achat des enseignants régresse.

