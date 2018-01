Côte-d'Or, France

En tout 91 établissements auraient continué à vendre des boites de lait contaminé après leur date de retrait le 21 décembre dernier. Parmi ceux-ci, une bonne par de pharmacies (44), mais en ligne de mire surtout, des supermarchés. Les services vétérinaires de Côte-d'Or n'ont toutefois constaté rien dans les centrales de distribution des supermarchés de Côte-d'Or, une affirmation hélas partielle, puisqu'ils n'ont inspecté qu'une centaine d'établissements dans l'ensemble de la région.

"Très franchement, dans une très large majorité des cas, les procédures de retrait sont bien appliquées, tempère Danielle Lutz, directrice adjointe de la Direction départementale de la protection des personnes, et on constate effectivement que les produits ne sont plus en rayon, que les produits ont été retirés de la vente, qu'ils ont été retournés à leurs fournisseurs".