Les supermarchés de Tulle pris d'assaut avant le début du confinement

Il y a trois hypermarchés à Tulle. Dès 8h30, leur heure d'ouverture, et même avant, leurs parkings avaient commencé à se remplir. Et il y avait des files d'attente déjà. Entre trente et quarante personnes selon les agents de sécurité recrutés pour l'occasion. Ceux-ci avaient notamment la charge de réguler les entrées. L'un d'eux devant l'entrée du Super U expliquait qu'il essayait de faire entrer les gens par groupe d'environ 30, pas plus.

Devant le Leclerc un employé tentait lui d'expliquer aux personnes que tout le monde pourrait entrer et qu'il était inutile de vouloir faire ainsi le forcing car il n'y avait aucun risque de pénurie. Pour autant précisaient ces personnes à l'entrée les gens étaient calmes et il n'y avait pas de mouvement d'humeur comme on en a vu ailleurs. A Limoges hier notamment certaines enseignes avaient été obligées de fermer quelques moments, voire une heure, pour éviter les émeutes.

Même les tabacs

Il n'y avait pas que les grandes surfaces et supermarchés qui étaient bondés ce mardi matin à Tulle, comme partout. Dès leurs ouvertures les pharmacies ont été également très sollicitées comme ce fût aussi le cas hier. Idem dans les bureaux de tabac presse qui avait eux aussi un afflux important dès le matin de bonne heure.

Les pharmacies, comme hier lundi, ont connu une affluence inédite dès les premiers heures de la journée. Cette photo a été prise avant 9 heures ce mardi matin © Radio France - Philippe Graziani