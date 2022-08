Les supermarchés Lidl rappellent des produits gastronomiques basques pour "un défaut de fabrication"

Le discounter Lidl annonce sur son site le rappel d'un produit alimentaire, du axoa de porc au piment d'Espelette. C'est la société Gilbert Baradat, implantée à Itxassou, qui procède à ce retrait en expliquant que : "un autocontrôle a révélé un défaut de stabilité du produit. Un défaut dans la fabrication ne garantit pas la sécurité totale du produit. La formation de germes dans les bocaux n’est pas à exclure, ce qui pourrait être un danger pour la santé des consommateurs". Le produit en question est conditionné sous forme de bocal en verre de 600g.

Les rappels de produits sont loin d'être exceptionnels dans la grande distribution, sur son site, l'enseigne Lidl en affiche plus d'un par mois. Ce produit n'est pas commercialisé au Pays Basque où le axoa fait référence à un plat de viande de bœuf ou de veau hachée, (mais jamais de viande porc), servi traditionnellement avec du riz ou des pommes de terre, et du piment doux, et assaisonné au piment d'Espelette. Les supermarchés où le produit est rappelé sont tous implantés dans le Béarn et en Bigorre.