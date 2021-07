Les supporters Crocos sont unanimes : trop chères, les places au stade des Costières

"C'est inadmissible de voir ça, 20€ en tribune sud, 15€ derrière les barres, 25€ en tribune nord ! Pour les jeunes Gladiators et tout ça, 15€, ça fait beaucoup je trouve." Joël Mercier, le président du Club central des supporters, présent ce mercredi matin à l'entraînement des Crocos, ne mâche pas ses mots : "Parce qu'il va falloir payer à chaque match. _Il n'y a pas d'abonnement, rien_. Déjà ils ne nous ont pas remboursé les anciens abonnements." L'homme est en colère. Il n'est pas le seul. D'autres supporters, plus jeunes, ne veulent rien dire au micro sur les prix des places mais il se pourrait bien qu'ils se fassent voir et/ou entendre samedi, lors de la venue de Dijon.

Parmi la trentaine de personnes qui assistent à l'entraînement, des touristes en vacances au camping de la Bastide. Parmi eux, des jeunes Nancéens, des supporters de l'A S Nancy Lorraine, club de Ligue 2, surpris des tarifs nîmois. Très surpris : "Chez nous, l'abonnement en tribune populaire [derrière les buts] c'est 99€ pour les nouveaux abonnés et 69€ pour le renouvellement de l'abonnement." La différence est de taille avec Nîmes où, pour suivre les 19 matchs à domicile, il faudra débourser 19 fois 15€ soit 284€ car il n'y a pas "d'avantage fidélité" pour les populaires contrairement aux tribunes nord et sud.

Parmi les supporters présents au stade de La Bastide, deux femmes venues accompagner leurs enfants. Géraldine : "C'est trop cher, beaucoup trop cher. 15€ la moins bonne place, on est trois avec ma fille, ça fait 45€. Pour 45€ on a un Caddie®. Faudrait des tarifs adaptés pour les enfants. Je mettrai 5€ pour les enfants et 10€ pour les accompagnateurs, et gratuit pour les moins de 5 ans." Avant de conclure : "Et puis ils sont en Ligue 2, hein !" Son amie Lorie tient exactement le même discours : "J'élève seule mes trois enfants, c'est impossible pour moi de les amener au stade. Trop cher. C'est énorme pour moi ! Ma petite de 5 ans, je suis obligée de la prendre parce que je ne peux pas la faire garder. Elle paye le même prix que nous, c'est pas possible. Donc du coup on vient tous les mercredis à l'entraînement, pour que les enfants puissent voir les joueurs car ils ne peuvent pas aller au match."