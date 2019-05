Les supporters des Bleus dans les P.O ont du mal à obtenir des places pour le prochain match Andorre-France

La déception est grande pour les supporters des Bleus dans les Pyrénées-Orientales. Ils étaient nombreux à vouloir se rendre en Andorre le 11 juin prochain pour assister au match Andorre-France dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020 de football. Une occasion unique de voir l'équipe de France, à quelques kilomètres seulement du département. Mais les supporters français ont beaucoup de mal à avoir des billets.

Beaucoup de demande pour un tout petit stade

Le stade national d'Andorre, avec ses 3.000 places assises est l'un des plus petits d'Europe. Un quota de 1000 à 1200 places a été réservé pour la France, mais tout semble aujourd'hui parti. Aucune réservation n'est possible sur le site de la fédération française de football. Les billets restants sont réservés aux personnes résidant dans la Principauté, explique-t-on du côté de la fédération andorrane.

C'est très décevant. Un match de l'équipe de France à quelques kilomètres de chez moi, c'était vraiment une grosse opportunité. Mais il n'y a plus rien à vendre. (Steven supporter des Bleus à Prades)

Même sentiment du côté du Football club Cerdagne Font-Romeu Capcir. Nous sommes _le club français le plus proche de l'Andorre_, à seulement une petite heure de route explique le président du club Bernard Puig. On aurait aimé emmener tous nos jeunes qui rêvent de voir les Bleus. On a écrit des courriers, mais pour le moment, nous n'avons pas de réponse. On aurait voulu être aidé par le district des Pyrénées-Orientales et la fédération. C'est pour les jeunes.

La débrouille pour avoir des billets

Quelques chanceux ont quand même obtenu des places, notamment un groupe de jeunes footballeurs du Fc Cerdagne qui est passé par un intermédiaire andorran. Le groupe a obtenu 32 places pour les jeunes et leurs accompagnateurs. Ils auront le privilège d'aller voir jouer les Bleus le 11 juin prochain au stade national d'Andorre, après un voyage seulement d'une petite heure en bus. En temps normal, depuis la Cerdagne, il faut 12 h de route aller et 12 h retour pour partir voir un match des Bleus au Stade de France.

Bernard Puig, le président du Football club Cerdagne Font-Romeu Capcir Copier