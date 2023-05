Les supporters des Chamois Niortais appellent au départ des frères Hanouna et à la vente du club

Dans un communiqué commun, les deux groupes de supporters "Ultras Niort" et "Niort 1925" réagissent à la descente du club en National et réclament "la fin de l'ère Hanouna" pour "le bien" du club et "son avenir".