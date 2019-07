Les supporters des Fennecs fêtent la qualification de l'Algérie en quarts de finale de la CAN sur le Vieux-Port

Marseille, France

Concert de klaxons et fumigènes sur le Vieux-Port ce dimanche soir pas pour le titre mondial de foot des américaines après la finale remportée face aux Pays-Bas (2-0) mais pour la qualification de l'Algérie en quarts de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment .

Les verts et blancs se sont imposé 3-0 face à la Guinée et au coup de sifflet final plus d'un millier de supporters sont sortis et ont envahi le Vieux-Port et le centre ville de Marseille.

L’Algérie va se retrouver en quarts de finale face à la Côte d’Ivoire ou le Mali, jeudi prochain à Suez.