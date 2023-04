Les supporters du FC Bâle, non-grata dans le centre de Nice

Pour éviter tous débordements autour du match de football entre l 'OGC Nice et le FC Bâle ce jeudi soir à l'Allianz Riviera, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant aux supporters suisses de football de déambuler dans le centre-ville de Nice.

Cet arrêté court à partir de ce mercredi 19 avril, 10 heures du matin et jusqu'à vendredi 21 avril 20 heures, c'est-à-dire après le match. Le préfet estime qu'il y a "des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens et qu'il convient ainsi de limiter la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Bâle."

Le préfet veut éviter à tout prix les débordements survenus il y a un an à Marseille à l'occasion d'un match entre l'OM et le FC Bâle. Le maire de Nice, Christian Estrosi a demandé dès la semaine dernière au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire échec aux troubles systématiques lors des déplacements des supporters du FC Bâle.

Sur les réseaux sociaux, les supporters suisses critiquent vivement l'arrêté du préfet estimant qu'il a été pris tardivement et qu'ils sont déjà sur place.

