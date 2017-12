Lille, France

Le stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq va sonner creux, ce mercredi soir, au début du match de la 19e journée de ligue 1 de football. Le Losc reçoit Nice, et les six principales sections de supporters appellent à la grève : elles invitent les spectateurs à ne pas descendre en tribune, à rester dans les coursives pendant le premier quart d'heure.

Ces sections ont publié un communiqué commun, où les mots sont très forts : "désarroi", "souffrance". Elles accusent le Président du club, Gérard Lopez, "de salir et de déshonorer" le Losc.

📝 | Voici le communiqué commun des différents groupes de supporters Lillois, concernant la situation du club, avant la réception de Nice, demain.



On vous laisse le lire attentivement : pic.twitter.com/xob7SHLVSO — LOSC Actualité ⚜️ (@LOSC_Actualite) December 19, 2017

18e au classement et barragiste, le Losc vient encore d'essuyer une défaite, 3-0 à Dijon. Le départ de l'entraineur Marcelo Bielsa ne rassure pas les supporters. Le club ne pourra en effet pas recruter à l'intersaison, décision de la DNCG, le gendarme financier du foot français. Joint par France Bleu Nord, Franck Deffenain, président du Chagnot, section de supporters de Tourcoing, imagine le pire : "pourquoi pas une relégation directement en National ? On a très peur."

On nous a vendu une Mercedes, on se retrouve avec une 2CV

La cible principale des supporters, c'est le Président du Losc, Gérard Lopez : "quand on en est là après avoir investi plus de 70 millions pour recruter, c'est qu'il y a eu de grosses erreurs de faites. On nous a vendu une Mercedes, on se retrouve avec une 2CV", estime Franck Deffenain.

Avec ce boycott du premier quart d'heure de match, les supporters veulent montrer "leur ras-le-bol. On va taper une fois pour toutes du poing sur la table".

Franck Deffenain, président du Chagnot Copier

Vivez le match Lille-Nice en intégralité sur France Bleu Nord