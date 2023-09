Les supporters du Nîmes Olympique lancent une association pour sauver le club

C'est dans la salle au fond du bar le Victor Hugo à Nîmes, qu'une cinquantaine de supporters des crocos se sont réunis, ce samedi 9 septembre. Le mot d'ordre : se fédérer pour peser dans les décisions. Pour ça, le collectif Sauvons le Nîmes Olympique, vient de créer une association avec la toute première assemblée générale. Pour les supporters, se rassembler sous ce statut permet de participer activement au sauvetage du club.

Après une heure d'échange, un vote a été organisé pour nominer des membres du bureau. A l'unanimité, Corentin Carpentier, président avec Alain Espeisse, coprésident, Dimitri Pialat, vice président, Patrick Fustier, secrétaire, Eric Panicucci, trésorier. Pour adhérer à cette jeune association, l'adhésion est de 5 euros, afin de participer à des groupes de travail.

Les nouveaux membres de l'association Sauvons le Nîmes Olympique © Radio France - Adèle Chiron

Un projet de socios

L'un des premiers projets de l'association : mettre en place un projet de socios (actionnariat populaire). Grâce à ce statut, les membres peuvent négocier un siège au bureau d'administration du club et faire une levée de fonds pour permettre aux supporters de participer à la sauvegarde du Nîmes Olympique. Corentin Carpentier, croit dur comme fer à ce système, déjà utilisé dans d'autres clubs français. "On ne vit pas dans un monde de bisounours, on sait qu'il faut de l'argent pour faire marcher un club. À Sochaux par exemple, grâce à l'élan des supporters, ils ont récolté 800 000 euros, on peut aussi faire ça à Nîmes, fédérer un maximum de personnes, afin de relancer le club qui s'essouffle". Les premières discussions ne vont pas tarder, les membres de l'association vont rencontrer les élus de la mairie de Nîmes d'ici quelques jours.