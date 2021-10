Les supporters du Sporting Club Toulon Var interdits de déplacement à Marignane ce samedi

Les supporters varois ne pourront pas assister au match à Marignane ce samedi pour la 9e journée de Nationale 2. La préfecture des Bouches-du-Rhône interdit l'accès au stade aux visiteurs pour éviter d'éventuelles violences considérant "l'antagonisme entre ultras marseillais et toulonnais".

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône interdit l'accès au stade Antoine de Saint-Exupéry de Marignane aux supporters du Sporting Club Toulon Var pour le match contre Marignane-Gignac ce samedi 9 octobre à 18 heures pour la 9e journée de National 2 (4e division).

Antagonisme entre supporters marseillais et toulonnais

L'arrêté de la préfecture de police précise également que les supporters toulonnais ont "interdiction de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre précis autour du stade". La préfecture justifie cette décision par "l'antagonisme entre supporters indépendants marseillais et supporters ultras toulonnais qui a entraîné dans le passé des troubles graves à l'ordre public à Marseille mais également ailleurs dans le département des Bouches-du-Rhône".

De plus, le transport et l'utilisation de pétards, de fumigènes et de tout objet pouvant être un projectile est interdit dans ce même périmètre.

La préfecture des Bouches-du-Rhône avait déjà pris la même décision pour le match contre la réserve de l'OM mi-septembre.

