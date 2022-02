Les supporters et les bénévoles de l'ES Bonchamp ravis du retour de la buvette pendant les matchs de football

"Quand il n'y a pas de buvette, c'est triste parce que tout le monde est dans son coin." Pour Thierry Joubin, l'intendant du club de football de l'ES Bonchamp, cette période sans buvette a été longue car le point de restauration ajoute beaucoup à l'ambiance autour de la pelouse. "Ça permet de communiquer tous ensembles, c'est agréable", explique-t-il, sourire aux lèvres.

Depuis une mesure prise par le gouvernement, fin décembre, il n'était plus possible de boire et manger dans les stades, sauf pour les joueurs dans les vestiaires. Et les buvettes avaient logiquement dû fermer. Mais ce week-end, elles pouvaient enfin rouvrir. Une excellente nouvelle pour les supporters venus assister à la rencontre de l'ES Bonchamp contre Trélazé, ce dimanche, en régionale 1.

Le retour de la convivialité

Et à la mi-temps, quand on interroge ceux venus chercher un verre, un mot ressort : la convivialité. "Tout le monde est content de la réouverture, c'est une joie, il y a beaucoup de monde", se réjouit l'un d'entre eux. "Ça fait partie de l'ambiance d'un club, malgré tout, c'est toujours autour d'un pot ou d'une buvette, que se trouve la convivialité", entonne un autre. "C'est plus festif", rajoute-un troisième.

Les supporters de l'ES Bonchamp ont pu assister à la victoire de leur équipe sur le score de 1 à 0, contre Trélazé. © Radio France - Corentin Debuire

Avant le match, pour fêter le retour de la buvette, mais aussi récompenser les bénévoles, le président de l'ES Bonchamp, Jean-Noël Clenet, a organisé un barbecue, devant le point de restauration. Pour lui, cette reprise est une excellente nouvelle : "On en profite et on veut que ça dure jusqu'à la fin de la saison. On a perdu un peu de sous pendant ces dernières semaines mais c'est la vie. On s'est pliés aux restrictions gouvernementales et là ça va repartir et pour les finances du club, ça fera toujours un peu plus. Mais surtout, ça fait partie de l'ambiance d'un club, la buvette, Ça donne toujours un peu plus d'envie et puis l'odeur des frites, tout le monde aime ça quoi".

Pour couronner le tout, l'ES Bonchamp s'est imposé sur le score de 1 à 0 contre Trélazé et conserve la cinquième place de sa poule.