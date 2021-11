Les supporters lensois s'expriment après les incidents du derby face à Lille en septembre

Des supporters du RC Lens ont affiché un message insultant en direction des joueurs et supporters du LOSC, lors du derby le samedi 19 septembre 2021 à Lens.

Après les incidents du derby avec Lille le 18 septembre, sept associations de supporters du Racing Club de Lens ont publié un communiqué ce vendredi 5 novembre, sur les réseaux sociaux.

Des mots en direction des dirigeants du club, de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel et des médias.

"Nous assumons"

"L'objectif n'est ni de nous dédouaner, ni d'éviter d'être sanctionnés, écrivent les associations. Nous assumons." Plus d'une quinzaine de supporters ont vu leur abonnement suspendu par le club, une semaine après les faits, pour des durées de 9 à 36 mois.

Aujourd'hui les associations et les supporters font partie des responsables. Nous ne sommes pas les seuls, mais malheureusement les supporters sang et or paient le prix fort.

Dans ce communiqué, elles justifient l'envahissement de terrain des supporters lensois après les violences commises par des supporters lillois. Il s'agissait d'après elles d'"une réaction spontanée, non préméditée et sans aucune violence [...] due à une défaillance sécuritaire des clubs et des autorités".

Critiques envers les dirigeants et la LFP

Les supporters ne veulent pas être les uniques responsables de ce "fiasco". Ils déplorent "la multiplication des sanctions prononcées par le club, la préfecture et le tribunal".

Les associations de supporters lensoises reviennent sur les deux réunions avec les dirigeants et "déplor(ent) la position du club qui nous certifiait lors des différentes réunions qu'aucune plainte ne serait déposée, mais également qu'aucune suite judiciaire n'aurait lieu".

Ils appellent à une meilleure sécurisation des tribunes et de l'encadrement des supporters.

Les associations ayant contribué au communiqué sont : Red Tigers, KSO, Fédération Lens United, Cap’tain Siko, Galiboys, North Devils, Lens1906/Northern Soul.