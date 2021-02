"Les supporters souffrent de la crise, il n'y a pas d'exutoire (Christophe Bouchet, ancien président de l'OM)

Pas d'excuse mais des explications possibles c'est comme ça que l'ancien président de l'Olympique de Marseille analyse les violences de samedi au centre d'entraînement de l'OM. Pour Christophe Bouchet il faut remettre ces incidents dans leur contexte, même si "rien ne justifie la violence des incidents". Pour Christophe Bouchet, la crise sanitaire et la tenue des matchs à huis-clos depuis presque an est une énorme frustration pour les supporters.

Pour beaucoup, aller au stade, supporter leur équipe c'est une vie. On se lève le matin en y pensant, on attend le match du week-end et là depuis des mois c'est extrêmement complexe et ça se combine avec la crise sportive à l'OM- Christophe Bouchet

L'Olympique de Marseille semble enfoncé dans une mauvaise spirale depuis plusieurs semaines, après l'élimination en Ligue des Champions, des défaites impardonnables comme celle face à Nîmes alors dernier du championnat, un entraîneur qui annonce qui pourrait quitter le club au mois de juin..c'est trop pour les supporters d'après Christophe Bouchet.

Aujourd'hui il n'y a pas d’exutoire, pas de rendez-vous, pas de possibilité de hurler, de crier, de se défouler

Dans ce contexte le président Jacques-Henri Eyraud peut-il rester à sa place ? Même si lui ne semble pas du tout envisager une démission. Christophe Bouchet est persuadé que "deux ou trois résultats positifs" pourraient inverser la tendance. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un désamour :"cette crise semble plus profonde que les autres, même à cause de l'entraîneur qui dit qu'il va peut-être partir. Les supporters sont exaspérés par ce genre de déclaration." La crainte c'est aussi celle de nouvelles violences qui pourraient se produire. Dimanche prochain l'OM accueille le PSG au Vélodrome il n'est impossible que de nouveaux incidents éclatent.