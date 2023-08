Les surfeurs de Biarritz veulent aider les victimes des incendies d'Hawaï

Longtemps, il fut "l'Indien", la fidèle mascotte de l'équipe de rugby du Biarritz Olympique. Depuis des années, Robert Rabagny est aussi au four et au moulin dans le milieu du surf, avec notamment l'organisation depuis 1993 du "Biarritz Surf Festival" et de la Maider Arostéguy (créée en 1984). Des compétitions de glisse dans la cité impériale lors desquelles de nombreux liens ont été tissés avec les surfeurs d'Hawaï. C'est au nom de cette relation que Robert Rabagny mobilise le petit monde du surf français pour aider les victimes des terribles incendies qui en ce mois d'août 2023 ont ravagé l'île de Maui à Hawaï, faisant, selon le dernier bilan, 106 morts et un millier de disparus.

ⓘ Publicité

Un nombre de victimes toujours incertain

"J'ai été bouleversé par les images" raconte Robert Rabagny qui a déjà mobilisé 10.000 euros et ouvert une souscription afin de récolter des dons. "On ne peut pas rester comme cela sans bouger" poursuit le surfeur qui a également sollicité la mairie de Biarritz pour un coup de pouce financier. Début août 2023, une série d'incendies de forêt se sont déclarés dans l'État américain d' Hawaï , affectant l'île de Maui . Au moins 1.100 personnes sont toujours portées disparues et le nombre de morts dans les incendies pourrait doubler, voir tripler dans les prochains jours.

loading