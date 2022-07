VIDÉO - Les surveillants de baignade s'entraînent sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval

Pendant que vous vous prélassez sur la plage l'été, eux vous portent assistance en cas de problème dans l'eau : les surveillants de baignade assurent la sécurité des plages pendant les deux mois de vacances. Il s'agit souvent de saisonniers qui reviennent chaque année, mais un peu comme dans tous les secteurs, ils se font rares. En 2022, les pompiers de la Seine-Maritime ont formé 22 nouveaux surveillants de baignade.

"Pour être totalement à l'aise en termes d'effectifs, il aurait fallu 30 nouveaux surveillants de baignade", explique le sergent Julien Sahut, responsable des formations au sein du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, "22 nouveaux surveillants, c'est plutôt un bon ratio, mais nous sommes toujours en recherche de nouvelles recrues."

Les prochaines sessions pour sélectionner les surveillants de baignade pour l'été 2023 en Seine-Maritime auront lieu le samedi 24 septembre au Havre, avec notamment une épreuve de natation.

Un métier passion dans des conditions parfois spartiates

Les 22 nouveaux surveillants et surveillantes de baignade seront répartis sur les plages du littoral, de Saint-Jouin-Bruneval jusqu'au Tréport. Il y a eu deux sessions de formation en 2022, une en avril et une qui s'est achevée ce jeudi 30 juin. Ces nouvelles recrues sont aussitôt jetées dans le grand bain car certaines prennent leurs postes dès ce samedi 2 juillet sur les plages d'Étretat, Fécamp, Veules-les-Roses et Saint-Jouin-Bruneval.

C'est sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval qu'a eu lieu le dernier jour de formation, qui consiste en des mises en situation pour apprendre à réagir au mieux, gérer le matériel et le travail en équipe.

Après, vient le débrif, assuré notamment par Aymeric Maitrepierre, l'un des pompiers qui encadre la formation : "On leur débriefe les oublis, on leur apprend à toujours donner les infos essentielles pour gagner du temps quand une vie est en jeu. Par exemple, la zone de baignade surveillée couvre jusqu'à à peu près 300 mètres de la plage, quand une personne est en difficulté, il faut bien préciser sa localisation, si elle est en début de zone ou en fond de zone. Mais nos élèves sont de très bons éléments, on est plutôt satisfaits."

Le filin, long de 300 mètres, permet de ramener plus vite sur la plage le sauveteur parti récupérer un nageur en difficulté. Gare aux nœuds ! © Radio France - Olivia Cohen

Les apprentis surveillants de baignade sont tous et toutes des passionnés motivés. Car certains postes de secours sont bien équipés en douche et vestiaires séparés mais d'autres présentent un confort plutôt spartiate. Cela n'a l'air de rien mais c'est un enjeu important pour maintenir les effectifs d'été en été, nous souffle-t-on. Le poste de secours de la plage de Saint-Jouin-Bruneval, payé par la mairie, est justement un exemple en la matière, bien aménagé et confortable.

Les élèves, qu'ils soient étudiants en recherche d'un job d'été, pompiers volontaires ou pompiers professionnels souhaitant se former au domaine maritime, ont tous une bonne condition physique. Pour la dernière journée de formation, ils commencent par un échauffement, abdos, pompes et saute-mouton, "dans une eau à 16 degrés", précise Gaétan, l'un des élèves. Ensuite, ils enchaînent les mises en situation.

"Surveillant de baignade, ce n'est pas qu'une histoire de force !"

C'est sûr, reconnaît Maeva, il faut une bonne condition physique dans ce métier, mais pas que : "Ce n'est pas qu'une histoire de force, il faut être réactif, savoir comment agir au bon moment, il faut aussi avoir d'excellentes notions de secourisme, maîtriser le matériel et les gestes d'urgence, c'est vraiment un métier qui demande d'être complet !"

Il faut effectivement décider en quelques secondes quel matériel employer : un simple flotteur en forme de frite géante ou carrément un paddle, sorte de planche flottante, pour aller plus vite auprès de la victime. Une fois à terre, il faut vite pratiquer les gestes de premier secours, Noé et Gaétan s'exécutent : "En quelques secondes, on a fourni un effort physique pour aller récupérer la victime inconsciente, on la sort de l'eau, il y a l'adrénaline et là, il faut percuter très vite, quel geste pratiquer, massage cardiaque ou pas, ce sont des émotions fortes !"

Une fois formés, ces surveillants de baignade signent une sorte de contrat moral : ils s'engagent à assurer la sécurité des plages l'été pour les trois années à venir.