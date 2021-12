On les appelle souvent "les pions" ou "les surveillants" : les assistants d'éducation se sont rassemblés ce jeudi devant le rectorat de Toulouse pour réclamer "un vrai statut et un vrai salaire et une meilleure reconnaissance".

Les surveillants des collèges et lycées réclament une meilleure reconnaissance de leur travail

Les pions, surveillants, ou encore "surgés" réclament "un vrai statut". A Toulouse, ils se sont rassemblés devant le rectorat ce jeudi 2 décembre, en réponse à un mouvement de grève national. Historiquement job étudiant, cette part des assistants d'éducation ne représente plus qu'un quart des personnels dans les collèges et lycées.

"On nous déplace comme des pions, on sert à tout et à rien en même temps", dénonce Franck, qui exerce la profession depuis trois ans en périphérie de Toulouse. Agé de 31 ans, il "ne considère pas son métier comme un job étudiant, contrairement à ce que laisse croire la tradition".

Statut d'éducateur

Comme ses collègues, Franck enchaîne les CDD renouvelables d'un an, "jusqu'à ce qu'on soit mis à la porte après six ans", regrette-t-il. Tous réclament le statut d'éducateur, pour bénéficier "d'un vrai salaire et de formations à la hauteur de [leur] quotidien".

Pour être surveillant dans un collège ou un lycée, aucune formation n'est exigée, rappellent-ils : "il faut avoir 20 ans, le bac et un casier judiciaire vide". Résultat, "on est complètement largués quand on débute", souligne Éléonor. Pourtant, les adolescents les rappellent vite à la réalité : soucis dans leurs familles, problèmes de harcèlement scolaire ou encore chagrins amoureux.

Payés au Smic et au forfait

Autre revendication : un salaire à la hauteur. Historiquement job étudiant, le métier d'assistant d'éducation est payé au Smic. "Bien en-dessous de notre engagement", dénoncent-ils. Lorsqu'ils travaillent en internat, les nuits sont payées sur la base d'un forfait de 3 heures. "Ils considèrent qu'on dort !", s'agace Franck, expliquant que la réalité est toute autre.

Avec le sentiment d'être "méprisés" par le ministère de l'Éducation, et pour "rendre visible les invisibles", les assistants d'éducation envisagent un nouveau mouvement national en janvier. Peut-être une grève de plusieurs jours, "mais c'est très compliqué pour nous de perdre autant de salaire", expliquent-ils. Ils ont donc ouvert une caisse de grève sur internet.