Les surveillants pénitentiaires mobilisés devant des prisons à Caen et Argentan

Plusieurs établissement pénitentiaires ont été bloquées ce jeudi matin en France à l'appel d'une intersyndicale UFAP-UNSA, CGT et SPS. Les surveillants se sont ainsi mobilisés devant le centre de détention d'Argentan (Orne) et devant les deux prisons de Caen. Ils s'opposent à la réforme statutaire qui a été entériné par le ministère de la Justice. Selon l'intersyndicale, elle impacte le pouvoir d'achat des gardiens de prison.

"On subit un allongement de la durée de carrière, explique Franck Piquet, représentant de l'UFAP-UNSA à la prison d'Argentan. Avant, un surveillant pour aller au plus haut de sa grille salariale, il lui fallait 20 ans. Maintenant avec la réforme, il faut 25 ans. Et on a fait le calcul, certains agents vont perdre jusqu'à 5 à 6.000 euros." L'intersyndicale demande le retrait de cette réforme et veulent une reprise des négociations.