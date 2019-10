Les SUV, vedettes du Salon de l'Auto à Tours

Indre et Loire

Le Salon de l'Auto de Tours se tient au parc des expositions jusqu'à lundi soir 21 octobre. 8700 m2 d'expositions de véhicules neufs, 22 marques de voitures sont présentes. Comme chaque année, dans les allées du salon, on parle bien évidemment des voitures électriques et hybrides mais ce qui saute au yeux sur tous les stands, c'est la présence en force des SUV. En 10 ans, la vente de ces 4X4 urbains a explosé, elle représente aujourd'hui 40% des ventes sur le marché automobile mondial. Problème: le SUV est un gros consommateur de carburant et un gros producteur de CO2.

Ce conseiller commercial chez Audi a son idée sur les causes du succès des SUV.

On est assis en hauteur, on a de l'espace, un grand coffre, cela correspond à ce que les gens recherchent. Après, si on raisonne du point de vue écologique, forcément un SUV c'est plus lourd et çà va rejeter plus de CO2 -un vendeur de chez Audi

Le SUV est un modèle plus polluant que les autres qui n'effraie pas Dayaan. Il a 23 ans et il ne cache pas son goût pour les SUV.

C'est génial, moi j'adore. Ma mère en a acheté un, çà a du charisme, du caractère! On est jeune c'est sûrement pour çà qu'on est moins attentif aux conséquences sur l'environnement -Dayaan

Un charisme qu'apprécie moins ce père de famille de trois enfants plus soucieux de la consommation trop élevé du SUV:"quand on commence à taper sur du 9 litres aux 100 ou du 12 litres aux 100, c'est énorme! Donc moi je ne cherche pas forcément la grosse cylindrée mais plutôt un impact raisonnable, de l'espace et être confortablement installé dans la voiture".

Chez Peugeot, ce vendeur reconnait le gros problème des 4X4 urbains, leur consommation et la pollution, mais il insiste sur les efforts des constructeurs:" aujourd'hui, les constructeurs font beaucoup d'efforts sur la motorisation, chez Peugeot la plupart des SUV rejettent moins de 100 grammes de C02".

Et pourtant, selon l'Agence Internationale de l'Energie, les SUV sont aujourd'hui la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 devant l'industrie lourde, les poids lourds ou les avions.

Le salon abrite aussi un espace réservé aux occasions et un hall consacré aux voitures de collection. Il est ouvert jusqu'à 19H00 ce dimanche soir et lundi de 10h00 à 18h00.