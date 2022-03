Les syndicalistes de la fonderie SAM devant le tribunal de Rodez pour l'occupation de leur usine

David Gistau, Ghislaine Gistau et Sébastien Lallier, les trois représentants syndicaux CGT emblématiques de la SAM sont assignés au tribunal ce jeudi 24 mars, à 11h. Les mandataires liquidateurs estiment qu’ils occupent de manière illégale la fonderie aveyronnaise qui a été liquidée en décembre. Eux parlent depuis 118 jours, de la mise sous protection de la fonderie par ses ex-salariés.

Ce jeudi, le tribunal de Rodez va donc tranchera sur la légalité de cette occupation des lieux. Les salariés de la SAM demandent encore un peu de temps. Et Ghislaine Gistau détaille les enjeux " Il faut qu'on obtienne un délai supplémentaire car il y a des négociations qui sont en cours avec la préfecture sur l'accompagnement exemplaire des salariés. On est en attente de réponse du ministère du Travail. Donc, ça ne dépend pas de nous."

Mise en sécurité du site

Etape cruciale la semaine passée, les salariés ont vidé les fours. C’était une demande des liquidateur et cela pourrait être un bon point pour les syndicalistes pendant l’audience. Sébastien Lalllier, de la CGT était responsable des fours à la SAM. C’est lui qui a supervisé l’opération et même aidé les entreprises missionnées par le liquidateur. " La vidange des fours qui représentaient le cœur ou les poumons de cette entreprise n'a pas été un moment simple. Mais donc on a tenu notre parole comme à chaque fois." Et l'important, pour lui c'est de ne rien laisser au hasard. Ce delai va aussi permettre une vraie mise en sécurité du site "Aujourd'hui, une société comme ça ne va pas s'arrêter juste en fermant la porte, en éteignant la lumière. Donc, il y a des éléments, il y a des fluides dans les machines, il y a des tours de refroidissement avec de l'eau, ce qu'on appelle des piscines avec des grands mètres cubes d'eau dedans. Il y a une station d'épuration qu'il faut vidanger au niveau écologique, faire très attention. Il y a plein de choses à faire, mais quand on voit comment les mandataires s’intéressent à l'aspect technique, je ne suis pas certain qu'ils aient pris la mesure de tout ça. Tant qu'on est sur site, on est en mesure de contrôler toutes ces opérations pour faire en sorte que le projet qui va venir puisse avoir du matériel qui fonctionne. "

Trois bus de Decazeville

Pour soutenir les trois syndicalistes, un rassemblement aura lieu à 11 h devant le tribunal. Un appel à participation à ce rassemblement a été lancé par le collectif Tous Ensemble pour le Bassin decazevillois ; relayé par les syndicats dont la CGT, FO, la FSU12 et Solidaires. Des délégations CGT sont attendues, notamment du Tarn, du Lot, de l’Ariège, du Gers de la Haute-Garonne et de l’Hérault. Après l’audience, le rendez-vous est donné au jardin public de Rodez, où auront lieu des prises de parole, dont celle de Frédéric Sanchez (secrétaire fédéral CGT métallurgie). En tout, trois bus feront le déplacement depuis Decazeville.