Les syndicats de Ferropem l'annoncent, un plan de restructuration est prévu en Savoie et en Isère

Selon la CGT, un plan de restructuration, notamment des effectifs, au sein de Ferropem a été annoncé ce mercredi lors d'un comité d'entreprise. Elle est spécialisée dans la fabrication de silicium et de produit de fonderie, principalement pour l'industrie automobile.

Deux sites "menacés" en Savoie et un en Isère

Filiale du groupe Ferroglobe, elle compte six sites en France. D'après Walter Wlodarczyk, délégué syndicat CGT et "opérateur four", trois d'entre eux seraient "menacés" : Montricher (154 salariés), près de Saint-Jean-de-Maurienne, 154 salariés sur ce site), Chateau-Feuillet à La Léchère (250 salariés) et celui des Claveaux en Isère (120 salariés).

La crainte d'une vague de suppression de postes

Les syndicats craignent donc de probables suppressions de postes mais n'ont pour l'instant pas de précision sur le nombre de départ ni l'organisation. Walter Wlodarczyk, délégué syndicat CGT et ouvrier sur le site de Chateau-Feuillet, s'inquiète ainsi pour l'avenir. "Nous sommes sur un bassin sinistré. De plus, la conjoncture ne nous fait pas espérer la possibilité de retrouver facilement et rapidement un emploi."

On a peur d'échapper au dispositif de l'Etat qui permettrait de maintenir l'emploi"

Conscient des difficultés économiques de l'entreprise, il explique qu'il "_s'attendait à une restructuration mais pas de la sorte_. On n'a aucune précision. On a peur d'échapper au dispositif de l'Etat qui permettrait de maintenir l'emploi et on a l'impression que nos employeurs ne veulent pas y recourir car pour bénéficier de ces aides-là, ils doivent maintenir l'emploi." Les syndicats se réunissent ce jeudi afin de se mettre d'accord sur la manière dont ils vont mener les discussions avec la direction.