Les syndicats de l'Adapei en Indre-et-Loire, l'association d'aide aux parents d'enfants inadaptés, appellent à cesser le travail ce jeudi pour dénoncer le management jugé trop agressif. Une soixantaine de salariés ont manifesté ce lundi devant les locaux de Chambray et de Montlouis-sur-Loire

Les syndicats de l'ADAPEI en Indre et Loire, l'association d'aide aux parents d'enfants inadaptés, lancent donc un appel à la grève pour jeudi. C'est la traduction de plusieurs semaines de crise entre les salariés et leur direction générale. Cette dernière est montrée du doigt pour ses méthodes de management. Ce lundi matin, 60 salariés ont manifesté devant les locaux (ESAT) de Chambray-les-Tours et Montlouis-sur-Loire.

Le management jugé agressif par les syndicats aurait provoqué le départ de 5 cadres, dont deux la semaine dernière

L'ADAPEI, ce sont 650 salariés qui accompagnent quotidiennement des personnes handicapées mentales, c'est dire l'importance du malaise. Les salariés reprochent au directeur général de l'ADAPEI et à certains cadres un management agressif qui nuit au climat. Ils en veulent pour preuve le départ d'au moins 5 cadres de l'association depuis l'arrivée du directeur général, dont deux la semaine dernière. Sylvie Tornier, est secrétaire du CE de l'ADAPEI. Pour elle, il y a un malaise qui grandit. On est pas des révolutionnaires. On va continuer à assurer nos missions de manière bienveillante.

Un audit sur le management

Face à ce malaise qui dure maintenant depuis 2016, la présidente de l'ADAPEI , Constance de Sinéty, a demandé un audit sur le management de l'association à un cabinet indépendant. Celui-ci a commencé son travail il y a 15 jours. Il entend les cadres de l'Adapei un par un. Mais pour Sylvie Tornier, le problème est bien plus profond. On nous parle d'entreprise. On est pas réfractaire au changement mais il y a des limites.

L'humanité n'existe plus - Sylvie Tornier, secrétaire du CE

La présidente de l'Adapei s'exprimera ce mardi sur France Bleu Touraine à 7h50. Elle précise déjà que les résultats de l'audit seront connus à la mi-janvier.