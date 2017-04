Attentat sur les Champs-Elysées : les syndicats veulent plus de fermeté

Après l'attentat sur les Champs-Elysées et la mort d'un policier mercredi soir, les syndicats de police réclament plus de "fermeté" contre les "individus dangereux". Valérie Mourier, responsable syndicale d'Alliance police nationale réagit sur France Bleu Isère.

De la tristesse, mais aussi de la colère ressort du témoignage de Valérie Mourier. Ce n'est pas la première fois que la police est visée par une attaque, et la responsable syndicale de l'Alliance police nationale veut des réactions concrètes et rapides :

On demande qu'il y ait plus de fermeté sur la libre-circulation des individus qui sont connus pour être dangereux. On peut se poser beaucoup de questions au niveau de la justice et de tout ce qui est mis en oeuvre pour empêcher ces individus de nuire sur notre territoire.