Les syndicats des eaux de l'Indre en quête d'un approvisionnement sûr et sain

Chaque été, depuis 4 ans déjà, le maire de Buzançais, Régis Blanchet, scrute avec une grande anxiété le niveau des nappes qui alimentent sa commune. Et plusieurs fois déjà, le point de rupture n'était pas loin. "Il ne pleut pas assez en hiver pour que cela ressource le périmètre de captage... On a toujours des difficultés" explique t-il.

Alors faire des économies est devenu un mode de vie. "On a installé des récupérateur d'eau pour alimenter les massifs, on a remplacé les réseaux usés, on plante des massifs qui sont plus résistants à la sécheresse... Grâce à tout cela, on a écomisé 20% d'eau, c'est énorme !". Et la municipalité n'est pas la seule à se serrer la ceinture : "les industriels qui consomment beaucoup ont changé leur process pour faire plus attentions, les agriculteurs aussi. Je crois qu'il y a une prise de conscience..."

A tel point qu'il l'assure : désormais, il se pose la question à chaque nouveau permis de construire qui atterrit sur son bureau.

La chasse aux fuites

A Levroux aussi, la chasse aux économies est lancée. D'autant que le réseau ne répond pas vraiment aux obligations en vigueur : "On doit obligatoirement avoir un rendement supérieur à 80% . Il y a quelques années, nous étions à 65%. Nous sommes maintenant à 75%. Il reste donc des efforts à faire" explique Alexis Rousseau-Jouhennet, maire de Levroux et président du syndicat des eaux qui dessert 2500 foyers dans la communauté de communes. Ca veut dire que sur 100 litres qui partent du château d'eau dans le réseau de tuyauterie, seuls 75 arrivent au robinet in fine. Le reste est perdu dans la nature. La faute a un réseau très vieillissant : "Normalement, il devrait être entièrement remis à neuf tous les 40 ans, à raison de 1% du réseau par an. Mais chez nous, rien n'a été fait depuis 1944... Imaginez l'ampleur du chantier".

Pour lutter contre les fuites, plusieurs outils sont déployés simultanément : la sectorisation pour mieux cerner les endroits concernés, des pré localisateurs, pour repérer les fuites quartier par quartier, des systèmes d'écoutes plus performants, mais aussi à terme des compteurs innovants.

Sensibiliser le grand public

Même si la prise de conscience est en cours, les présidents de syndicats des eaux veulent accélérer le mouvement, eux qui ont la responsabilité de l'approvisionnement de leurs territoires. "Je vais préparer une lettre de l'eau que nous distribueront à tous les foyers pour rappeler les bons gestes" annonce Alexis Rousseau Jouhennet.

"Je ne sais pas si la prise de conscience arrive jusqu'au bout de la chaîne, chez les particuliers... j'espère..." renchérit Régis Blanchet. Lui sait qu'il n'a plus le choix : il doit prospecter pour de nouvelles sources d'approvisionnement. "On étudie la possibilité de se raccorder au syndicat de la Demoiselle, qui est proche. Mais il a les mêmes difficultés que nous l'été. On étudie aussi comment améliorer notre forage et surtout où faire de nouveaux forages, à des endroits qui jusqu'alors étaient impossibles et qui maintenant techniquement sont accessibles"

L'autre levier sur lequel les présidents de syndicats des eaux peuvent agir, c'est la qualité de l'eau.

Améliorer la qualité

A Levroux, le maire l'assure, l'eau qui sort du robinet "répond à tous les critères de qualité de l'ARS". Un résultat obtenu grâce au brassage de plusieurs sources de captage dans les châteaux d'eau. "Nous avons un travail à mener avec les agriculteurs. Sur certains forages, nous avons des problématiques liées à l'utilisation de pesticides". Or, si la nappe phréatique est plus basse, la concentration en pesticides augmente mécaniquement l'été et donc peut éventuellement rendre impropre l'eau.

Pour pallier cette difficulté, le maire de Buzançais a candidaté à un programme européen. "Nous avons été sélectionné et nous avons déjà embauché un chargé de projet". Cette personne sera chargée d'aider les agriculteurs à obtenir des aides européennes en échange d'un changement des cultures aux abords des forages. Ils sont encouragés à choisir des cultures utilisant moins d'intrants. "Les aides viennent compenser la différence de rendements, explique Régis Blanchet qui s'appuie sur une expérience déjà menée sur sa commune il y a quelques années, via le même principe*. Cela avait permis de grandement améliorer la qualité de l'eau !*"