Les syndicats des finances publiques de Vaucluse demandent un moratoire pendant la crise sanitaire

Les syndicats des finances publiques dénoncent un simulacre de consultation sur la fermeture des 13 trésoreries de Vaucluse. Ils ont boycotté une réunion avec la direction et demandent un moratoire pendant la crise du coronavirus.

FO, CGT et Solidaires des finances publiques de Vaucluse demandent un moratoire sur la réforme

Les syndicats des impôts de Vaucluse demandent un moratoire pendant la crise sanitaire sur la mise en place du nouveau réseau de proximité. Ce réseau devrait supprimer les 13 trésoreries de Vaucluse pour favoriser les démarches par internet.

Les syndicats ont boycotté le comité local technique qui devait se tenir lundi matin à Avignon. La CGT, Force Ouvrière et Solidaire estime que la direction des finances publiques tente d'imposer de force son projet.

Simulacre de dialogue social pour Force Ouvrière

L'avis du comité technique est consultatif... mais la direction fait déjà circuler le projet parmi les fonctionnaires des impôts. Christian Pernot de Force Ouvrière dénonce l'absence de dialogue social : "c'est un simulacre. Tout est fait pour que le nouveau réseau de proximité passe à marche forcée sans tenir compte des agents et des représentants du personnel. La direction est passée à autre chose ; les organisations syndicales n'existent pas. On se moque de nous"

Un moratoire contre la précipitation

Les cadres ont reçu un livret de consigne pour encourager les agents favorables à la réforme. Benoit Sautecoeur de Solidaires ne comprend pas cette précipitation : "nous n'avons pas siégé. Nous avons boycotté le comité technique. Le projet est dans les tuyaux depuis plus d'un an et là, il faut le voter tout de suite ! Ce projet est un naufrage du réseau de proximité."

La CGT des finances publiques de Vaucluse demande un moratoire. Frédéric Sottet maintient que "sur le fond, la CGT demande le retrait de ce projet mais le minimum aurait été d'attendre la fin de la crise sanitaire pour consulter le personnel sur cette réforme capitale de notre administration. Il faut appliquer à minima un moratoire jusqu'à la fin de la crise."