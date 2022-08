"Les Talibans me traqueraient" : l'impossible retour au pays des réfugiés Afghans accueillis en Indre-et-Loire

Le 15 août 2021, les Talibans rentraient dans Kaboul et s'emparaient du pouvoir en Afghanistan, comme entre 1996 et 2001. De nombreux civils ont fui pour éviter de vivre sous leur régime. Un an après, deux d'entre eux, accueillis en Indre-et-Loire témoignent.

C'est une date qu'il n'oubliera jamais. Le 15 août 2021, Abdul-Satar Niazi était à Kaboul lorsque les Talibans sont entrés dans la capitale afghane pour prendre le pouvoir, comme ils l'avaient fait entre 1996 et 2001. "J'avais du mal à y croire, car quelques jours plus tôt, ils avaient eu beaucoup de mal à s'emparer de la ville d'Herat", se souvient l'homme de 58 ans.

Comme il était alors militaire dans l'armée afghane, il ne pouvait objectivement pas resté au pays. C'était trop dangereux pour lui. Grâce à l'armée française, il a pu être rapatrié le 24 août à Paris. Après une vingtaine de nuits passés à l'hôtel, Abdul-Satar Niazy, sa femme, ses quatre filles, ses deux fils et ses petits-enfants - 13 membres au total - ont posé leur bagages à Metz. Un séjour de six mois. Et depuis mars, grâce à l'association Entraides et Solidarités financée par l'État, toute la famille habite à Saint-Pierre-des-Corps, dans trois appartements différents.

Aujourd'hui, je ne reconnais plus mon pays

"Je suis content et chanceux d'être en France. Quand je vois ce qu'il se passe en Afghanistan, c'est très difficile. Il n'y a pas de travail, pas d'économie, plus de frontières. Ils ont interdit l'école pour les filles. Les femmes n'ont pas le droit de sortir sans porter la burqa. Ce n'est pas une vie, on est revenu des années en arrière. Aujourd'hui, je ne reconnais plus mon pays. L'Afghanistan n'a plus que le nom d'Afghanistan mais c'est tout", poursuit Abdul-Satar Niazy, aux bords des larmes.

L'ancien militaire sait qu'il va falloir du temps avant qu'il puisse retourner un jour en Afghanistan. "Les Talibans sont des islamistes, des fondamentalistes, je ne comprends pas les causes qu'ils défendent, donc je ne peux aller dans mon pays tant qu'ils sont au pouvoir." Ses enfants envisagent de faire leur vie dans l'agglomération tourangelle, à commencer par trouver un travail, alors que ses petits-enfants, eux, sont déjà scolarisés. Le petit dernier de la famille est né à Tours, il y a quatre mois.

Vous ne pouvez pas croire un groupe terroriste

Pour Samim Faizi, non plus, le retour n'est pas une option. Le jeune homme de 30 ans, qui vit aujourd'hui à Tours avec sa femme et ses deux enfants, fait partie des rares membres de sa famille qui a pu fuir l'Afghanistan l'an dernier. Les autres n'ont pas eu cette chance, faute de passeport. "J'ai régulièrement des nouvelles. Ils n'arrêtent pas de changer de maison parce que mon père était policier. Si j'étais là-bas, les Talibans me traqueraient aussi. En plus, j'étais salarié dans un groupe de médias et il ne se passe pas un jour sans qu'un journaliste soit arrêté là-bas. J'ai travaillé avec l'armée afghane pour les entraîner sur leurs techniques de communication. Donc, je ne suis pas le bienvenu. Ma mentalité et mon idéologie sont différentes de celles des Talibans. Je ne peux pas habiter dans un pays dirigé par un groupe terroriste."

Aujourd'hui, Samim Faizi est plutôt pessimiste sur l'avenir de son pays. "Il n'y a pas de vision pour l'Afghanistan, malgré leurs beaux discours. Vous savez, j'étais là-bas en 1996 quand les Talibans version 1.0 sont arrivés. Leur première décision, ça a été d'interdire l'école aux filles, ce qu'il refont maintenant. À l'époque, ils disaient qu'ils allaient s'ouvrir. Mais en cinq ans, rien n'a changé. Vous ne pouvez pas croire un groupe terroriste. Ce que j'espère, c'est que la communauté internationale n'oublie pas la population. Car il y a une grande crise alimentaire et les gens sont obligés d'envoyer leurs enfants travailler pour gagner de l'argent."

Un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, les délicates évacuations vers la France se poursuivent à bas bruit depuis Kaboul. Depuis septembre 2021, la préfecture d'Indre-et-Loire a enregistré 160 dossiers de ressortissants afghans.