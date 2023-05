Les tarifs des transports scolaires vont augmenter en Normandie à la rentrée de septembre

Le prix des transports scolaires va augmenter à la rentrée prochaine en Normandie. La mesure a été votée ce lundi en commission permanente pour une application à la rentrée 2023. Les tarifs vont passer de 120 à 130 euros par an pour les collégiens et les lycéens, de 60 euros par an actuellement pour les écoliers à 65 euros.

Une augmentation de la facture des sociétés de transports

Les sociétés de transports ont en fait augmenté leurs tarifs, en raison de la hausse des prix des carburants et des revalorisations des salaires des conducteurs de cars (pour attirer plus de chauffeurs). La Région répercute donc ces augmentations sur les familles, pour un transport scolaire qui coûte un peu plus de 1.000 euros par an et par élève.

Une prise en charge à 90% par la Région

"La participation des familles à ce service, elle est de 10%. 90% du coût de ce service sont pris en charge sur le budget de la Région et donc par l'impôt. On est attaché à cet équilibre, 90% pris en charge par la collectivité, et 10% du coût total du service pris en charge par les familles. Mais on parle d'augmentations qui sont de l'ordre de 50 centimes d'euros par mois. Au total la part des familles est très modeste par rapport au coût du service pour la Région", explique Jean-Baptiste Gastinne, vice président de la Région en charge des transports.

Dans d'autres régions, l'Occitanie et les Hauts de France, les transports scolaires sont gratuits. La gratuité, c'est une question de choix politique estime Denis Suire, le président de la FCPE de l'Eure, la fédération des parents d'élèves, trésorier national adjoint de la FCPE, au niveau national. Il a un fils en troisième au collège de Pont de l'Arche, qui se rendra en car scolaire au lycée de Val-de-l'Eure à la rentrée prochaine.

"On a un principe de base, c'est que l'école ça doit être gratuit, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Les transports scolaires, ça en fait partie au même titre que la restauration scolaire, que les fournitures scolaires, que les manuels scolaires. Un budget de Région, on choisit ce qu'on veut dépenser. Soit on est à 100% d'accord pour aider les jeunes dans leur éducation, soit on choisit de dépenser les crédits relevés par l'impôt autrement. On peut avoir des choix différents", estime Denis Suire.

En Normandie, certaines collectivités, comme la communauté urbaine du Havre, offre la gratuité des transports scolaires, c'est-à-dire qu'elles prennent en charge la part des famille.

Condamnations de l'opposition

Europe Ecologie les Verts signale dans un communiqué son "opposition à l’augmentation des tarifs des transports scolaires" et propose "la gratuité de l’ensemble des transports scolaires régionaux". "Dans un contexte inflationniste, augmenter de 8% les tarifs n’a rien d’anecdotique et renforce la pression déjà très forte qui pèse sur les familles modestes" écrit le parti.

Le groupe La Gauche Normandie Socialistes et Apparentés dénonce une "hausse inacceptable" qui "frappe par son injustice". "Elle touchera particulièrement les Normandes et les Normands déjà pénalisés dans leur pouvoir d’achat par une inflation soutenue".