Les tarifs du crématorium d'Amiens Métropole vont augmenter dès le 1er janvier

Le conseil métropolitain d'Amiens a voté jeudi dernier l'augmentation des tarifs du crématorium. Les crémations coûteront 382,50 euros contre 363 euros actuellement. Cette mesure intervient alors que le crématorium a rouvert fin octobre après une fermeture qui a duré près d'un an.

"5,4% d'augmentation, ce n'est pas beaucoup"

Pendant cette fermeture, environ 1000 familles endeuillées ont dû trouver un autre crématorium. C'est la panne du système électrique d'un des deux fours qui a entraîné l'arrêt des crémations. Les travaux ont coûté 800 000 euros.

Dans un contexte de crise énergétique, la métropole estime que cette augmentation est "indispensable" afin que l'établissement puisse continuer de fonctionner normalement. Olivier Jardé, élu en charge de l'Etat civil à la Métropole, "5,4% ce n'est pas beaucoup, j'espère qu'on arrivera à tenir avec ce taux. On a vraiment fait le minimum d'augmentation pour pouvoir continuer."

Un "manque de respect" envers les familles

L'opposition estime que la métropole avait le choix entre deux solutions pour éviter de faire payer les proches des défunts. "La première c'est de reporter cette hausse, l'autre c'est d'admettre qu'en tant que service public on a pas été capable d'assumer une prestation et on s'assoit sur cette augmentation, indique Renaud Deschamps, élu Amiens au cœur. Aucune des deux n'a été choisie. Je trouve que c'est un manque de respect, ce message est difficilement entendable par des familles qui ont été endeuillées."

D'après l'opposition, ce taux de 5,4% permettrait à la Métropole de récolter 35 000 euros, "pour une personne c'est beaucoup. Par contre, pour le budget d'une métropole, c'est rien du tout, considère Renaud Deschamps_. Le signal envoyé est d'autant plus mauvais quand on voit les faibles rentrées d'argent que cela représente_."