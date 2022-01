Les tatoueurs priés de "jeter l'encre" : à Dijon une professionnelle se veut rassurante

A compter de ce mardi les tatoueurs ont l'interdiction d'utiliser certains pigments colorés et autres additifs qui entrent dans la composition de leurs encres de tatouages. Tout à fait légaux jusqu'à présent ils sont désormais interdits par la réglementation européenne qui leur reproche leur toxicité.

Cela concerne une vingtaine d'encres et une cinquantaine de composants chimiques permettant d'obtenir des couleurs allant du rouge, à l'orange en passant par le jaune. Et dans un an, en janvier 2023, d’autres pigments seront interdits : les bleus et les verts.

Véréna Lerouge © Radio France - Thomas Nougaillon

Le Syndicat national des artistes tatoueurs opposé à ces nouvelles normes fait tourner une pétition qui recueille à ce jour 175.000 signatures. Véréna Lerouge, 29 ans, manager du salon "Mu Body Arts", salon de tatouage à Dijon n'est pourtant pas plus inquiète que ça.

"En effet les pigments seraient dangereux pour la santé. Mais nous, nous avons la chance de travailler avec des fournisseurs qui sont là depuis longtemps. On connait leur matériel, on sait qu'il n'y a pas de problèmes, on a du recul. Ces produits sont par ailleurs soumis à beaucoup de tests."

"La France fait partie des pays en Europe où la loi est la plus stricte"

Véréna Lerouge met en avant la législation. "La France fait partie des pays en Europe où la loi est la plus stricte. Il n'y a pas de quoi s'alarmer". Et si beaucoup de ses clients évoquent cette nouvelle réglementation, elle ne veut pas croire que les salons de tatouages soient condamnés à fermer leurs portes définitivement dans un avenir proche. Allez vous réussir à vous relever de cette nouvelle loi ? "Je pense oui" souffle la jeune femme dans un sourire confiant.

Le docteur Elodie Bou-Assi, dermatologue libérale à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Difficile de connaître la composition de ces encres

Le docteur Elodie Bou-Assi, dermatologue libérale à Dijon, pense néanmoins que mieux réglementer la pratique du tatouage est une bonne chose. "Actuellement il est très difficile de connaître la composition de ces encres et leur provenance. Visiblement certaines d'entre elles ont révélé des substances toxiques pour la santé" pointe t-elle.

Dans le viseur de cette professionnelle de santé : "Les encres de couleur qui sont les plus susceptibles de provoquer des réactions allergisantes. Et notamment l'encre de couleur rouge, qui produit -heureusement de manière très rare- des allergies de peau qu'on appelle des granulomes".

En attendant Véréna Lerouge de la boutique Mu Body Arts de Dijon a passé une partie de sa journée de lundi à faire "un check up complet" de ses encres dont une bonne soixantaine d'encres colorées. Elle s'apprêtait à en écarter "une très grosse partie".

Retrouvez ce reportage dans la matinale de France Bleu Bourgogne ce mardi 4 janvier 2022 entre 6H et 9H (98.3 ou 103.7)