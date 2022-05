Les taxis à la rescousse des naufragés de la route

C'est une expérience à laquelle beaucoup d'entre nous avons déjà été confronté : le retour de week-end prolongé, le coffre plein, les enfants à l'arrière un peu énervé et... patatras... la panne !

Dans ces cas là, une fois la dépanneuse passée, la plupart des compagnies d'assurance prévoit la prise en charge des naufragés du week-end par un taxi. C'est là qu'intervient Alain Jardat, taxi dans l'Indre et président départemental de l'Union nationale des taxis. "Souvent, quand on les récupère après une panne ou un accident, ils sont énervés, fatigués. On est un peu psychologue, on les rassure, "ca va s'arranger, c'est que du matériel"". Une confusion qui n'est pas sans conséquence : "Il arrive souvent que dans la précipitation et avec la fatigue, les gens oublient des choses dans leur voiture, au garage. Une fois, j'ai raccompagné des gens chez eux après une panne. En arrivant, en pleine nuit, ils se sont rendus compte que les clés de voiture étaient restées dans leur voiture... Ca fait désordre ! "

Des clés oubliées et un sanglier mort

Allain Jardat affiche plus de 70.000 kms au compteur chaque année, et il lui arrive régulièrement de prendre en charge des vacanciers arrêtés de force en Berry : "surtout des gens qui vont vers l'ouest ou vers Toulouse, à cause de l'autoroute". Alain Jardat sait qu'en période de pont, l'activité sera forcément plus intense. Et qu'il fera au passage, le plein d'anecdotes...

Alain Jardat, président départemental de l'Union nationale des taxis dans l'Indre © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Une fois, j'ai pris en charge un monsieur après un accident de la route. Quand j'ai reçu l'appel, on m'a demandé si j'acceptais les animaux. J'ai pensé chat ou chien, et j'ai dit oui. Sur place, j'ai découvert que l'animal en question était ... un sanglier mort. Celui qui avait été à l'origine de l'accident. On l'a chargé dans le coffre et il est rentré chez lui avec..."

Plus de 270 taxis ont une licence dans l'Indre.