Les taxis bloquent l'accès à leur station de l'hôpital Nord de Marseille

"Les taxis n'en peuvent plus", ce sont les mots de Nicolas Varennes, président de Taxis en route 13. Ce vendredi matin, le syndicat a mené une action coup-de-poing à l'hôpital Nord de Marseille. De 10 heures à 12 heures 30, les chauffeurs de taxis ont bloqué l'accès et les sorties à la station de taxis de l'hôpital. "L'objectif, ce n'était pas de tout bloquer. On s'est simplement positionné comme si on voulait accéder à notre station et la circulation s'est retrouvée bloquée à cause des particuliers. C'est à ça que l'on fait face tous les jours" explique Nicolas Varennes, patron du syndicat.

"Manque d'effectif de police municipale, manque de fourrière et manque d'écoute de la part de la mairie"

Taxis en route ne souhaite pas bloquer les Marseillais mais bien faire réagir les élus. "Cela fait des années et des années que l'on se plaint de l'utilisation illégale de nos stations par les particuliers, la mairie n'a jamais trouvé de solution malgré nos appels à l'aide", précise Nicolas Varennes. D'après lui, la police municipale a mis près d'une heure à intervenir pendant l'opération de ce vendredi matin et les fourrières sont arrivées une demi-heure après l'appel des taxis. Une situation qui témoigne du je-m'en-foutisme de la mairie selon le syndiqué : "vous imaginez si on menait cette action dans trois stations en même temps ? Ils seraient débordés".

"On va mettre tout en œuvre pour ne pas gêner les Marseillais. Mais si la mairie ne réagit pas, ce type d'action coup-de-poing se reproduira plus durement : on sera plus nombreux et plus costauds", promet le chauffeur de taxi.