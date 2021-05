Les techniciens de laboratoires des hôpitaux d'Avignon et Cavaillon en grève

Les techniciennes et techniciens de laboratoire des hôpitaux d'Avignon et Cavaillon étaient en grève mardi pour obtenir des revalorisations de salaires et une meilleure reconnaissance. Ils ont été très sollicités pendant la crise du COVID mais pas entendus au Ségur de la Santé.

Manifestation des techniciennes et techniciens de laboratoire des hôpitaux d'Avignon et Cavaillon en grève.

Les techniciennes et techniciens de laboratoire des hôpitaux d'Avignon et Cavaillon étaient en grève hier mardi. Jour et nuit, 7 jours sur 7, ils fournissent les analyses nécessaires au diagnostic et au soin des malades. Pendant la crise du COVID, ils ont été davantage sollicités mais ils estiment qu'ils sont oubliés. Les négociations du Ségur de la santé n'ont pas évoqué le cas de ces techniciennes et techniciens de laboratoire.

Devant l'hôpital d'Avignon, une cinquantaine de personnes manifestaient hier à l'appel de la CGT, Force Ouvrière et la CFDT.

Lettre à Emmanuel Macron

Les techniciennes et techniciens de laboratoire d'Avignon et Cavaillon ont écrit une lettre au président de la République, avec copie au ministre de la santé, au premier ministre, à l'agence régionale de santé pour réclamer des augmentations de salaires, le recrutement de trois personnes à Avignon et le remplacement de matériel obsolète.

Techniciennes et techniciens de laboratoire oubliés du Ségur

Sur sa blouse blanche, Anaïs Donate affiche a collé technicienne de laboratoire en grève . Elle annonce qu'elle aussi "un pack complet : colère amertume ras le bol. on travaille tous les jours de l'année. On n'est pas au pied du patient mais sans nous, les médecins ne peuvent pas dire au patient de quoi il souffre. La crise du Covid l'a montré : sans les résultats de PCR faites par le labo, il est impossible de dire au patient qu'il a le Covid. 70% des diagnostics médicaux reposent sur les résultats des laboratoires. Comment on peut ne pas nous inclure dans le Ségur ?"

Activité en hausse mais pas un mot pour l'effort accompli

Sous la banderole "pas de labo, pas d'hosto", Claude Vigne est écœuré car "ils nous ont demandé énormément d'effort mais nous n'avons eu aucune reconnaissance, rien, pas un mot de dit pour les laborataires et les techniciens qui ont fait beaucoup d'effort". Ce technicien se souvient des weekends doublés au plus fort de la crise et du stress qu'il rapportait à la maison : "l'augmentation des lits en réa a provoqué un flux de demande d'analyses, une énorme augmentation d'activité pour les laboratoires avec un personnel fixe et aucune revalorisation de salaires".

La CGT demande que le salaire passe de 1300 euros à 2000 en début de carrière. Cédric Jallabert "réclame que les techniciens soient reconnus dès maintenant à bac +3 et passés en catégorie A".

les agents hospitaliers, les préparateurs en pharmacies ou les diététiciens de l'hôpital se préparent eux aussi à se mobiliser.

Manifestation des techniciennes et techniciens de laboratoire des hôpitaux d'Avignon et Cavaillon en grève. © Radio France - Philippe Paupert

