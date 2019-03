Les temps forts de l'escale de L'Hermione à Cherbourg

Cherbourg, France

La ville de Cherbourg-en-Cotentin, l'agglomération du Cotentin et le département de la Manche ont dévoilé le programme des festivités pour l'escale de L'Hermione du 4 au 8 mai 2019 à Cherbourg.

Une escale du 4 au 8 mai

La réplique de la frégate du marquis de La Fayette entrera dans le bassin du commerce de Cherbourg le samedi 4 mai à 9h30. Elle sera amarrée côté quai Alexandre III. Le port du Cotentin est d'ailleurs la première étape normande de la tournée "Normandie-Liberté" du célèbre gréement : Cherbourg (4-8 mai), Dieppe (10-13 mai), Ouistreham (14-17 mai), avant Caudebec (5-7 juin) et l'Armada de Rouen (7-16 juin). L'Hermione partira de Cherbourg le mercredi 8 mai : elle sortira du bassin du commerce à 23h10, et un feu d'artifice sera tiré du quai Lawton-Collins.

Une parade nautique

Le samedi 4 mai, dès 8 heures, L'Etoile et Le Vulcain, deux navires de la Marine nationale, et des bateaux traditionnels normands iront à la rencontre de L'Hermione en grande rade de Cherbourg. En conséquence, la circulation, le mouillage et le stationnement de tout navire ou embarcation, ainsi que toute pratique nautique seront interdits à moins de 100 mètres de l’arrière et des côtés, et à moins de 200 mètres de l'avant du navire. Dans la petite rade, au sud de la passe du Homet, toute embarcation devra se tenir à l'écart du convoi. Dans le chenal et l'avant-portau sud du parallèle passant par l’extrémité de la jetée Chantereyne, la circulation des bateaux sera interdite à partir de 9 heures. La réplique doit faire son entrée dans le bassin du commerce vers 9h30.

Des visites et des sorties en mer

Durant son escale cherbourgeoise, le navire L'Hermione sera ouvert au public et des visites organisées à quai. Des départs seront proposés toutes les trente minutes et proposées pour 120 à 150 personnes. Le nombre de visiteurs est limité à 2.500 personnes par jour sur les journées complètes :

samedi 4 mai : 14 heures à 17h30

dimanche 5 mai : 9h30 à 17h30

lundi 6 mai : fermeture pour permettre la relève de l'équipage

mardi 7 mai : 12h30 à 17h30 ; de 9h30 à 12h30 : visites dédiées aux scolaires

mercredi 8 mai : 9h30 à 17h30

Tarifs de la visite : 4€ pour les adultes ; 2€ pour les 6-15 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Un tarif famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants) est aussi mis en place : 3.50€ pour les adultes et 1.50€ pour les 6-15 ans. L'achat d'un ticket donnera lieu à des réductions pour les musées Thomas-Henry, de la Libération, de la Cité de la Mer, et la manufacture des parapluies de Cherbourg.

Un village de L'Hermione sera ouvert sur le quai Alexandre III, entre le pont tournant et l'avenue Delaville, du 4 au 8 mai de 9h30 à 18 heures. Notez que les passerelles menant au bateau étant assez pentues, l'accès ne sera permis aux personnes en fauteuil.

#Evenement#CherbourgEnCotentin sera le 1er port d’escale de @LHERMIONE_SHIP du 4 au 8 mai dans le cadre de son voyage Normandie Liberté 2019.

Avec @CherbourgEnCot et @leCotentin, le Département @MancheCD50 s'est mobilisé pour cette venue. Venez faire une visite inoubliable ! pic.twitter.com/j1OWddX3h2 — MANCHE Département (@MancheCD50) March 14, 2019

Des sorties de deux heures en mer sont aussi organisées à bord de quatre voiliers traditionnels normands (La Granvillaise, Charles-Marie, Neire-Maôve, Michel et Patrick). Tarif : 26€.

Des sorties spéciales sont proposées pour la parade d'accueil de L'Hermione le samedi 4 mai. Tarif : 45€ pour les adultes ; 25€ pour les moins de 18 ans.

Un conseil : réservez !

A l'occasion de cette escale, on s'attend à voir affluer 40.000 personnes à Cherbourg. Pour une meilleure organisation et le confort de tous, l'office de tourisme invite à réserver en amont, dès le 15 mars, pour visiter L'Hermione :