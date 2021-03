Les tentatives de suicides d'adolescents en forte hausse en Limousin début 2021

Le malaise des jeunes a explosé avec la crise sanitaire et se traduit par une forte hausse des troubles psychiatriques chez les enfants et les adolescents pris en charge au CHU de Limoges et à l'hôpital spécialisé Esquirol. Les tentatives de suicides d'adolescents ont également explosé début 2021.

Le mal-être des adolescents explose depuis le début de la crise sanitaire et les gestes désespérés sont de plus en plus nombreux en Limousin (illustration)

Le mal-être des jeunes s'est aggravé depuis le début de la crise sanitaire, avec parfois des conséquences dramatiques. Le chef des urgences pédiatriques du CHU de Limoges et le responsable de la pédopsychiatrie à l'hôpital spécialisé Esquirol alertent ainsi sur une forte hausse du nombre d'enfants et d'adolescents pris en charge en urgence pour des troubles psychiatriques, avec une augmentation très nette aussi des tentatives de suicide. Ils réclament donc plus de moyens pour pouvoir aider cette jeunesse en détresse.

Des idées et des tentatives de suicides plus nombreuses

Les urgences pédiatriques du CHU de Limoges ont été confrontées à 11 tentatives de suicide d'adolescents en janvier 2021. 18 autres en février. C'est 7 à 10 fois plus que les mêmes mois l'an dernier et pour le Professeur Bertrand Olliach, chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l’hôpital Esquirol, le lien avec la crise sanitaire est évident.

Il pointe d'abord l'incertitude liée à l'évolution de la situation sanitaire et de ses éventuelles conséquences, du couvre-feu à un possible reconfinement. D'autres facteurs leur font aussi du mal selon lui : "C'est de ne pas pouvoir faire les expériences que font habituellement les adolescents. L'ouverture vers le monde, la multiplication des relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Ils se retrouvent repliés essentiellement chez eux, à ne pas pouvoir facilement s'autonomiser." Une situation pesante que certains adolescents arrivent à surmonter, mais d'autres ont besoin d'aide.

Certains adolescents sont en train de se noyer. Notre responsabilité est de leur envoyer des bouées, mais actuellement on est en manque de bouées !

Face à cette situation préoccupante, les pédopsychiatres du Limousin se retrouvent encore plus débordés. Ils l'étaient déjà avant la crise sanitaire et l'augmentation des besoins complique encore la prise en charge. Les urgences, elles, sont traitées sans difficulté car les effectifs sont suffisants à ce niveau là. Il y a aussi de la place pour hospitaliser les adolescents dont l'état le nécessite. En revanche, c'est plus difficile pour ceux qui peuvent rentrer chez eux mais qui ont tout de même besoin d'être suivis.

Les pédopsychiatres sont ainsi obligés de faire des choix, entre les patients suivre en priorité et ceux qui devront attendre pour obtenir l'accompagnement nécessaire. Le Professeur Bertrand Olliach réclame donc plus de moyens, en résumant ainsi la situation : "Certains adolescents sont en train de se noyer. Notre responsabilité est de leur envoyer des bouées, mais actuellement on est en manque de bouées !" En clair, il faut davantage de pédopsychiatres, mais aussi de psychomotriciens ou encore d'infirmiers. Le responsable de la pédopsychiatrie à l'hôpital Esquirol de Limoges et le chef des urgences pédiatriques du CHU ont alerté l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine sur le sujet et fait des propositions pour améliorer le suivi des jeunes patients.