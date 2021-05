Les terrasses des restaurants nîmois retrouvent leurs clients

Les patrons nîmois de restaurants avec terrasse avaient le sourire ce mercredi midi. Pour ce premier jour de réouverture, le soleil était là. Les clients aussi. Des deux côtés, la même impatience. "C'était comme un premier rendez-vous d'amour confie Brigitte Dumas, de la brasserie Le Montcalm, avenue de la République. C'étaient des retrouvailles avec mon piano en cuisine, mon tablier. Pendant la fermeture, on a refait la façade, même moi, je suis allée chez le coiffeur. Le ravalement est total, autant pour le personnel que pour le lieu." Au menu ce mercredi midi : rougail saucisses. "De nombreux clients l'avaient demandé, j'ai voulu leur faire plaisir." Les premiers arrivent à midi pile. "On retombe dans une habitude très agréable"' confie Stéphane. A côté, des salariés de la Sécurité Sociale. Obligés d'occuper deux tables pour respecter les règles.

"Il n'y a pas à cuisiner, on s'assoit, on est servi et on profite avec les collègues du beau temps. On retrouve ces moments de vie sociale qu'on avait perdus depuis pas mal de temps."

Quelques kilos en plus pendant le confinement

Aux Alizés, boulevard Victor Hugo, Cyril Allouat, le patron est également ravi de retrouver ses clients. "Ce matin, je me suis levé à 6h du matin. J'étais excité. Jusqu'au mois de juin, on va proposer une carte réduite, on la changera après." Le plat du jour : navarin d'agneau avec ses petits légumes de printemps. C'est Laurence Avon qui officie à la cuisine depuis 30 ans. "C'est la première fois que je m'arrêtais aussi longtemps. Ce matin, ça a été un peu dur de rentrer dans mon pantalon et ma veste. Le fait de rester sans rien faire pendant sept mois, il y a des gens qui maigrissent, moi j'ai grossi" confie-t-elle. A quelques mètres de là, Yoann du Café Olive dresse les tables. Un peu contrarié de devoir fermer à 20h30 à cause du couvre-feu. "On espère qu'on pourra travailler mieux en juin, grâce à l'Euro de foot. En juillet malheureusement, il y aura moins de concerts que prévu dans les arènes, mais l'essentiel, c'est d'avoir pu rouvrir aujourd'hui." Un client s'interroge toutefois. "Je crains qu'on reprenne une vie normale et qu'on nous ré-enferme dans quelques mois, je n'ai pas envie."

