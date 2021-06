PHOTOS - Les Terres de Rouvière, le nouveau lieu de promenade des Nîmois

Racheté en 2018 à l'Armée par la Ville de Nîmes, le terrain des Terres de Rouvière a été entièrement dépollué avant de devenir un nouvel espace de promenade. "Quand il y a eu le confinement et le couvre-feu, fatalement, les gens se sont appropriés cet espace confie Chantal May, l'adjointe au maire déléguée aux parcs et jardins. Beaucoup ne le connaissaient pas, ils l'ont découvert. On a énormément de retours positifs." Sur le site, trois parcours identifiés pour les promeneurs, un parcours pour les VTT, un parcours de santé, un coin fitness avec quatre machines et des jeux pour enfants dont une tyrolienne. Les riverains des Terres de Rouvière sont les premiers ravis de ce nouvel aménagement. "C'est mon jardin" confie Samuel qui habite tout près.

Un plan de gestion pour développer la bio diversité

Côté faune et flore, les Terres de Rouvière, c'est aussi un véritable espace naturel avec 135 espèces répertoriées. "On est sur un milieu de forêt méditerranéenne avec toutes les espèces que cela représente explique Emmanuelle Petit, responsable du service biodiversité et espaces naturels à la mairie de Nîmes. On a aussi des orchidées. Sur la partie ouest de l'espace, on a une aire que l'on va laisser plus ou moins en prairie ouverte parce que c'est l'aire de nourrissage du faucon crécerelle ou du milan noir. " Pour accompagner l'évolution de cet espace, un plan de gestion est mis en place pour développer la bio diversité. Des panneaux seront bientôt mis en place pour expliquer le milieu aux promeneurs. "Pourquoi il est géré comme cela, pourquoi là on fauche, pourquoi là on ne fauche pas, pourquoi là on plante, pourquoi là on ne plante pas." Pas de poubelles en revanche. C'est un choix_. "_On est dans un lieu naturel, quand on se balade dans la nature, on la respecte. Quand on vient pique-niquer, on repart avec ses déchets."

Une surveillance régulière contre les incendies

Pas question en revanche de faire un barbecue sur le site. Le risque incendie est sévère comme en témoigne celui survenu il y a 2 ans. La végétation en garde d'ailleurs encore les traces. Pour rappeler ces consignes de prudence aux promeneurs, des agents du service massif forestier de la ville vont patrouiller régulièrement, avec un véhicule qui transporte une citerne d'eau. Ils sont en liaison permanente avec les pompiers.

Plusieurs parcours de randonnée pour les promeneurs © Radio France - Sylvie Duchesne

Une tyrolienne pour les enfants © Radio France - Sylvie Duchesne