Les tests sérologiques de dépistage du covid-19 bientôt disponibles en pharmacie à Belfort

Il sera bientôt possible de faire un test sérologique en pharmacie pour détecter si on est contaminé par le coronavirus. A Belfort, la pharmacie Lafayette le proposera dans le courant de la semaine prochaine. Ces tests gratuits et sans ordonnance ne sont pas infaillibles.