Les "teufers" envahissent Nantes ce samedi après-midi ! Ils veulent plus de liberté pour les rave parties

Accompagnés de murs de son à fond du cours des 50 otages au quai Wilson, 5000 fêtards ont défilé à Nantes pour réclamer le droit d'organiser des free parties plus sereinement.

Les passants du centre ville de Nantes en ont pris plein les yeux et les oreilles sur le passage de la "Manifestive" de Nantes. Comme à Paris, Marseille, Strasbourg ou Toulouse, les "teufers" ont défilé pour réclamer des "fêtes libres" reconnues par les autorités. Aujourd'hui, même si les organisateurs de "teufs" se mettent d'accord avec des agriculteurs pour faire la fête sur leurs champs, les autorités peuvent malgré tout confisquer le matériel et la sono.

On paye des agriculteurs, on se met en contact avec eux, ils nous louent le terrain. Du tri des déchets au respect du travail des agriculteurs, ca se passe bien la plupart du temps. Mais c'est avec les autorités qu'on a un problème" - Vincent, organisateur de Rave Party en Loire-Atlantique et en Bretagne

5000 teufers cours des 50 otages à Nantes. Manif pour "teufer" librement pic.twitter.com/KpkG5B1zgi — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 18, 2017

Les "free party", ces fêtes sauvages la plupart du temps dans des champs ou des hangars désaffectés, peuvent être tolérées par les préfectures. "On les prévient avant comme le prévoit la loi" assure Alexis, un teufer. "Puis on s'occupe du balisage, du parking, on essaie au maximum d'éviter les tapages pour les riverains évidemment. Mais tout dépend de la tolérance du préfet". Selon les départements, les préfets laissent plus ou moins les "teufs" se déroulés. "En Loire-Atlantique on a de la chance, ce n'est pas le tout répressif, mais en Bretagne....".

Début Mars, une quinzaine d’agriculteurs avaient chassé 200 teufers près de Chateaubriant

Le problème des "teufers" c'est l'amendement Mariani de 2001 qui refuse aux "free parties" leur caractère culturel et les soumet donc à une déclaration en préfecture au préalable. "On draine des milliers et des milliers de personnes, c'est un vrai mouvement en France. Pourquoi ne pourrait-on pas être considéré comme un mouvement culturel à part entière ?" regrette Vincent, organisateur de rave. "Du coup, on est obligé de se cacher et c'est très compliqué". Un jeu du chat et de la souris qui rend la recherche de terrain adéquats très difficiles.

Une fois, on s'est installé sur un champ en semi d'un agriculteur. Mais on ne savait pas. Alors on a utilisé l'argent de la caisse pour rembourser l'agriculteur. Il était très content qu'on respecte son travail, maintenant on a son numéro de téléphone et on reviendra probablement sur son terrain" - Emma, "teufeuse" nantaise

Les "teufers sont responsables". "Manifestive" à Nantes ce samedi. pic.twitter.com/1otE7aQws4 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 18, 2017

Les conflits entre "teufers"' et agriculteurs sont rares en réalité. "Pour Moisdon, à côté de Chateaubriant, les organisateurs s'y étaient très mal pris. Ils se sont installés sur un champ en semi, sans prévenir, je soutiens les agriculteurs dans cette histoire" avoue Vincent. Pour Emma, ces erreurs sont aussi dues à l'image des fêtards. "Les gens croient qu'on va débarquer à des milliers, qu'on est des gens sales, irrespectueux. Alors le dialogue est difficile et nous devons rechercher dans les cadastres des lieux où faire la fête. Mais ça prend un temps fou et ce n'est pas toujours facile, alors parfois il y a des fautes".

En France, 4000 free parties seraient organisés chaque année, avec des dizaines de milliers d'adeptes.