Les théâtres avignonnais toujours sans public, même pour une heure symbolique

A Avignon, l'opération "Théâtres ouverts" a été annulée. Ou plutôt arrêtée par les policiers, sur place, pour s'assurer qu'elle n'ait pas lieu ce samedi après-midi. Entre 15 heures et 16 heures, neuf théâtres de la ville avaient l'intention d'ouvrir au public pendant une heure. Pour prouver au gouvernement qu'il est possible d'assister à une représentation tout en respectant les gestes barrières. Mais également pour rappeler la détresse des intermittents du spectacle.

Le public au rendez-vous

A l'origine de cette action symbolique, Laurent Rochut, directeur du théâtre de l'Oulle à Avignon. Il a lancé cet appel suite à la manifestation organisée par la maire d'Avignon, Cécile Helle et les élus du département en soutien au monde de la culture, le 16 janvier devant le Palais des Papes.

"C'est dommage, ça aurait été un moment assez fort", assure Laurent Rochut. Dans son théâtre, une compagnie originaire des Hauts-de-France devait présenter un spectacle de 40 minutes devant une quinzaine de spectateurs. "Après on s'y attendait, je pense que le message est quand même passé", poursuit-il.

Dans le cadre de l'opération "Théâtre ouverts", une compagnie des Hauts-de-France,en résidence à Avignon depuis dix jours, devait présenter un spectacle en cours de 40 minutes devant quinze spectateurs. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Un marathon de théâtre en extérieur

Malgré l'interdiction d'entrer, des spectateurs, armés de parapluie, se sont réunis devant l'entrée des théâtres participants par solidarité et "parce que, oui, toute forme de culture est fondamentale", affirme Claude, 83 ans, dont la petite fille, intermittente du spectacle, ne travaille plus depuis quasiment un an.

Ce samedi, une quarantaine de théâtres en France ont participé à l'opération "Théâtres ouverts". "Si le gouvernement ne prend pas en compte cet appel d'ici le printemps", le directeur de théâtre Laurent Rochut promet une nouvelle action, "un marathon de théâtre organisé en extérieur" dans plusieurs villes françaises.