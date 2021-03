Les théâtres sont des lieux d'affection et pas d'infection : Olivier Meyer directeur du théâtre de Suresnes

Le confinement, le couvre-feu et toutes les mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 perturbent durement le monde de la culture. Tout ou presque est fermé. Cinémas, théâtres, musées ne travaillent plus depuis des mois.

Le monde de la culture en a assez. Il sera dans la rue ce jeudi midi à Paris pour demander le déconfinement de la culture.

Olivier Meyer directeur du théâtre Jean-Vilar à Suresnes (Hauts-de-Seine) était l'invité de France Bleu Paris à 8h15 ce jeudi. Il parle des problèmes que rencontrent aujourd'hui tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel.

Une réouverture des théâtres espérée au printemps

Olivier Meyer garde l'espoir. "Cela fait très longtemps qu'on espère. On a espéré énormément le 15 décembre 2020 pour pouvoir rouvrir, on a espéré en janvier 2021, tout le temps on espère, on n'arrête pas d'espérer".

"On ne perd pas espoir, c'est une obligation je dirai presque morale de toujours espérer et nous visons évidemment la saison prochaine avec je l'espère une réouverture au plus tard début mai".

"Je pense que oui nous voyons le bout du tunnel", dit Olivier Meyer en avançant la période de mi-avril début mai.

Il rappelle que le porte-parole du gouvernement a laissé espérer qu'après les musées et les cinémas, les théâtres pourront rouvrir avec un respect des distances, les masques et un respect du protocole sanitaire habituel.

"C'est compliqué économiquement et mentalement" - Olivier Meyer

Même si son théâtre est fermé, Olivier Meyer assure que le travail continue avec des répétitions, des contacts avec les artistes, des captations de spectacles mais "il nous manque le public", dit-il.

Comment faire face aux charges et aux contraintes alors que le théâtre ne reçoit plus de public ?

Olivier Meyer explique qu'il passe son temps à attendre les décisions du gouvernement. La difficulté, dit-il, c'est que les théâtres sont obligés de reporter en permanence ce qu'ils avaient décidé de faire.

Il regrette le manque de visibilité : "On tient parce qu'il faut tenir on n'a pas le choix mais c'est compliqué pas seulement économiquement mais aussi mentalement". "Nous avons un devoir sacré d'optimisme", assure-t-il.

Olivier Meyer ne voit pas l'utilité d'un passe sanitaire

Le directeur du théâtre Jean Vilar n'est pas très convaincu par le passe sanitaire : "il y a un moment où il y a une limite à cette extrême précaution."

"Nous ne sommes pas les lieux d'infection, assure Olivier Meyer, en tout cas les théâtres, nous sommes des lieux d'affection. Nous sommes masqués, distanciés dans les théâtres ce qui n'est pas le cas des concerts debout où là, il y a un autre problème".