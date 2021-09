Les thermes de Cambo-les-Bains prêts pour le pic de fréquentation de l'année

Les thermes de Cambo-les-Bains font leur grande rentrée après un an et demi de complications liées au Covid. Une période cruciale puisque le dernier trimestre de l'année représente le pic d'activité du secteur thermal.

Aux thermes de Cambo-les-Bains, les réservations sont complètes pour les prochaines semaines. Plus de 1 500 curistes par jour sont attendus. La période de septembre à décembre représente le pic d'activité dans les établissements thermaux. Alors en ce mercredi 1er septembre, les 160 membres du personnel sont prêts pour le grand rush.

Parmi les curistes inscrits ce mois de septembre, certains sont des habitués. Ils attendaient la rentrée avec impatience après cette année de crise sanitaire. C'est le cas de Béatrice et Christian, un couple de sexagénaire. Depuis plusieurs années, ils font au moins trois semaines de cure au mois de septembre aux thermes de Cambo-les-Bains : "Sauf l'année dernière à cause du confinement nous ne sommes pas venus. Avec grand regret ! Là on revit. Nous étions très heureux de se retrouver, de retrouver le personnel qui nous connaissait déjà, qui nous appelle par notre nom. Ca nous a fait vraiment plaisir !"

"Il y a eu un manque l'année dernière

Plaisir partagé par le personnel, assure Laurence chargée de l'accueil aux thermes depuis le début du mois d'août : "_On voit que les curistes sont très contents de nous retrouver. Je pense aussi au personnel qui est content de retrouver nos curistes dans les soins puisqu'on ressent vraiment qu'il y a eu un manque l'année dernière et que certaines personnes sont vraiment contentes de revenir pour se soigner."_

Se soigner et anticiper les petits tracas de l'hiver, c'est ce qui fait le succès des thermes à cette période de l'année explique le directeur des thermes Pascal Boisroux : "Ca permet aux patients de passer un hiver tranquille, d'être moins douloureux, de mieux dormir, de moins prendre de médicaments…"

Une fréquentation équivalente à celle d'avant Covid

Les réservations sont pleines : fréquentation équivalente à celle d'avant Covid. Et pourtant, il y a quelques jours, Pascal Boisroux était encore à la recherche de personnel : "Depuis deux mois, je m'évertue à mobiliser les différentes sources de recrutement avec de très grandes difficultés. Il y a l'effet période post Covid avec des salariés saisonniers qui ont bifurqué et qui se sont réorientés."

Equipe enfin complète depuis le début de la semaine. Autre obstacle : le protocole sanitaire. Plus de 120 000 euros investis pour installer des cloisons dans les bassins, mettre en place une signalétique spécifique et doubler le poste de ménage. Depuis cet été, les curistes sont soumis au pass sanitaire. Même chose pour le personnel médical et para médical ainsi que pour le personnel en contact avec le public.

Alors passé toutes ces appréhensions, cette belle rentrée, le directeur en est très fier : _"Je suis ravi ! Vous m'auriez dit ça il y a deux mois, j'aurais signé dès demain !" _Et déjà le carnet de réservation se rempli pour la prochaine saison 2022-2023.