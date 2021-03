Les thermes de la Léchère repoussent leur réouverture

Les curistes vont devoir patienter avant de retourner aux thermes de la Léchère, en Savoie. Ils devaient rouvrir le 29 mars mais l'établissement annonce ce mercredi que la date est finalement repoussée au 19 avril. La direction explique ce changement par "l’absence de consignes gouvernementales quant à l’autorisation d’ouverture des établissements thermaux."

Des thermes fermés depuis déjà six mois

Le complexe qui inclut thermes, spa, restaurant, hébergements est fermé depuis six mois et nécessite un délai de trois semaines minimum pour sa réouverture. "Le délai est aujourd’hui trop court, pour pouvoir, d’ici le 29 mars, remettre en eau l’ensemble des bassins, effectuer les contrôles sanitaires internes dans le cadre de la certification Aquacert HCCP Thermalisme, et obtenir les autorisations de l’Agence Régional de Santé suite aux divers contrôles de pré-ouverture."

La direction des thermes de la Léchère ajoute également qu'aucun protocole sanitaire détaillé n’a pour le moment été dévoilé.

Le sujet sera notamment évoqué ce jeudi matin lors de la visite, dans la ville thermale de Challes-les-Eaux, d'Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises.