Les thermes de la Roche Posay font peau neuve

Une façade blanche toute vitrée posée au milieu d'un immense parc à la sortie de La Roche Posay. A l'intérieur, les salles se succèdent : bains, douches, massages, espace nourrisson, le tout en blanc immaculé bordé de petits carreaux bleus. Les thermes du Connétable ont été entièrement repensés et agrandis. "Le bâtiment date de 1932, fondé par le docteur Bord. Depuis, les activités s'étaient un peu dispersées avec les thermes en centre-ville. Désormais, tout est revenu ici" explique Julien Prince, le directeur du centre thermal.

Des soins modernisés

Sur 4.000 mètres carrés de surface, le centre thermal, spécialisé notamment dans les soins dermatologiques post-cancers, a développé de nouveaux protocoles. "Les installations techniques ont aussi été revues pour garantir la qualité de l'eau et nous avons 1.000m2 supplémentaires pour les soins qui on été modernisés, en terme d'ergonomie notamment. Par exemple, sur les pulvérisations faciales, nous avons des technologies inspirées de la pharmacie".

Julien Prince, directeur du centre thermal de la Roche Posay © Radio France - Gaëlle Fontenit

Prévus de longue date, les travaux ont été réalisés pendant les confinements, profitant de la baisse de fréquentation du site. Le centre thermal a rouvert ses portes dans ses locaux rénovés fin janvier et déjà plus de 3.000 réservations sont enregistrées. "La saison est repartie, malgré les conditions sanitaires et les week-end électoraux qui freinent traditionnellement la fréquentation" constate le directeur. Les thermes du Connétable attirent en moyenne 7.000 à 8.000 curistes par an, accompagnés de leurs proches, ce qui fait du site la première cure thermale dermatologique d'Europe.

Le groupe L'Oréal a investit plusieurs dizaines de millions d'euros pour ce chantier qui aura également permis la rénovation des points de captage et des canalisations. "On en a profité pour faire des réductions de consommations d'eau. Déjà 30% en moins par rapport à l'an passé à la même date. Et on est passé en biogaz et électricité verte. On est neutre en carbone" détaille Julien Prince.

Au total, entre les curistes et leurs familles, ce sont plus de 20.000 personnes qui passent en moyenne chaque année par la cité thermale de la Vienne et contribuent largement à son animation et son rayonnement.