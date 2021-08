Des femmes en rémission d'un cancer du sein suivent une cure thermale à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône

À Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, six femmes suivent une cure thermale post cancer du sein. C'est une première en France. Objectif : améliorer la qualité de vie des patientes en rémission.

C'est une première en France : une cure thermale post cancer du sein est expérimentée aux Thermes de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône.

Cette cure s'inscrit dans un programme national. Elle a été validée par le centre anticancer de Clermont-Ferrand. Désormais la cure post cancer du sein est en test 17 stations thermales françaises sur les 110 que compte le pays. C'est la première fois que des établissements thermaux mettent en place des cures qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patientes en rémission.

Catherine, Fatima et Agnès racontent leur cure post cancer du sein, au micro d'Alia Doukali. Copier

À Luxeuil-les-Bains, six femmes suivent cette cure de trois semaines. En plus d'une cure thermale traditionnelle, les patientes bénéficient d'un programme intensif : activité physique adaptée, accompagnement alimentaire, soutien psychologique et accompagnement esthétique.

Objectif : accompagner les patientes explique le directeur des Thermes de Luxeuil-les-Bains, Didier Ringwald. Copier

Dans le cadre de son programme de cure post cancer du sein, Fatima bénéficie d'une douche au jet, aux Thermes de Luxeuil-les-Bains. © Radio France - Alia Doukali

Agnès profite d'un massage des mains dans le cadre de sa cure post cancer du sein. © Radio France - Alia Doukali

Les six femmes qui ont bénéficié de cette première session vont être suivies. Elles seront interrogées sur leur qualité de vie après la cure. L'objectif pour les Thermes de Luxeuil-les-Bains : pérenniser la cure post cancer du sein et en faire une nouvelle orientation du thermalisme.

Pour la première cure post cancer du sein aux Thermes de Luxeuil-les-Bains, six femmes expérimentent le programme. © Radio France - Alia Doukali