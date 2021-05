Les thermes de Saint-Amand les Eaux rouvrent ce lundi après 7 mois de fermeture

L'établissement spécialisé dans les affections respiratoires et rhumatologiques n'a accueilli qu'un tiers de sa patientèle habituelle l'année dernière à cause de la crise sanitaire soit un peu plus de 3000 personnes. Des malades qui attendaient cette réouverture avec impatience.