Les tiralos font le bonheur des personnes à mobilité réduite à Valras-Plage

Profiter des joies de la baignade en mer quand on est en fauteuil roulant, c'est possible à Valras-Plage (Hérault). Des tiralos sont mis à la disposition du public. Un emploi saisonnier vous aide à tracter l'engin flottant jusqu'au bord de l'eau.

Aller nager dans la Méditerranée, n'est pas accessible à tous les vacanciers et résidants du littoral héraultais. C'est le cas pour les personnes à mobilité réduite. Se déplacer sur le sable jusqu'au bord de l'eau relève parfois d'un exploit et la mission est parfois impossible. C'est pour cette raison que des communes ont mis à disposition des tiralos. C'est le cas notamment à Valras-Plage, dans l'agglomération de Béziers.

En France, 850.000 personnes ont des difficultés à se déplacer

Cet engin amphibie à trois roues inventé dans le Béarn est un fauteuil de plage destiné à ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Cet équipement permet donc aux handicapés ou encore aux personnes obèses d'aller patauger dans l'eau sans aucune difficulté. Adapté aux enfants comme aux adultes le tiralo offre la possibilité de flotter en eaux calmes et permet alors de profiter de la plage, de l’océan, des lacs, des parcs aquatiques et piscines, avec stabilité et confort.

Tiralo Valras-Plage © Radio France - Stefane Pocher

Le tiralo, la baignade pour tous

Depuis le début de l'été, la mairie de Valras a donc embauché un employé pour tracter les fauteuils sur le sable. Il s'agit d'un service gratuit. Auparavant, les tiralos étaient disponibles, mais personne n'assurait le tractage. Et pour les familles, l'acheminement sur le sable était difficile.

''Des gens venaient à Valras et ne pouvaient pas acheminer le tiralo. C'est pour cette raison que ce service a été créé" - Aude Vigneron, du CCAS de Valras-Plage Copier

"C'est un vrai bonheur de se retrouver dans l'eau. Vous n'imaginez pas" dit René, 120 kilos, qui a des difficultés à avancer. Installé dans la station balnéaire depuis trois ans, c'est le premier été qu'il se baigne. Le retraité ne se déplace qu'en scooter électrique.

"Je viens à la mer tous les deux ou trois jours." - René

"Avant j'avais trop peur d'y aller. Je craignais de tomber avec mon fauteuil" - René Copier

Ce service procure un bonheur certain, précise Carole Calmels, l'adjointe en charge de l'action sociale à la ville de Valras-Plage : "Tout le monde à les mêmes droits. Tout le monde devrait avoir accès à la mer. C'est essentiel. Pourtant ce n'est pas le cas partout."

''Auparavant, les tiralos étaient mis à disposition par les CRS. La ville a proposé de transporter les bénéficiaires C'était nécessaire " - Carole Calmels Copier

Affiche d'information sur le tiralo © Radio France - Stéfane Pocher

Ce service est accessible aux résidents comme aux touristes. André, ancien militaire de la Marine, n'avait pas mis les pieds à l'eau depuis 10 ans. Depuis sa sclérose en plaque, il ne pouvait plus se baigner. Cet habitant installé dans la région parisienne était habitué aux eaux glacées.

J'aimerais pouvoir plonger, nager dans l'eau. Ma maladie ne me le permet pas. Mais je prends un plaisir fou à me tremper." - André

"Ca fait drôle de se baigner aujourd'hui. Il y a tellement que cela ne m'était pas arrivé. C'est un régal''- André Copier

Tiralos Valras-Plage © Radio France - Stefane Pocher

Tout au long de l'été, la mairie de Valras-Plage a fait appel à un emploi saisonnier. Romain, 21 ans étudiant coach sportif, a pour mission de tracter les tiralos jusqu'au bord de l'eau." C'est impressionnant la joie que procure ces tiralos. Je n'ai pas vu un seul baigneur sortir de l'eau en faisant la grimace. Ils ont tous le sourire. Cela fait chaud au cœur"

Romain, employé municipal chargé de tracter les tiralos Copier

Les tiralos sont installés au niveau du poste de secours central. La mairie en dispose trois à cet endroit-là. D'autres sont accessibles aux Mouettes et au Casino. Ils sont à disposition aux heures de surveillance des plages (du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h, et de 14h30 à 18h15, et le dimanche, de 11h10 à 12h30 et de 15h à 18h15.