Les toilettes dans l'espace public en période de covid, un sujet pressant : 8.000 signatures sur une pétition

Comment se soulager lorsque l'on a une envie pressante en ville alors que bars et restaurants sont fermés ? Il n'est pas toujours simple de trouver des toilettes publics. C'est un problème que rencontrent toutes les femmes depuis le début de la crise sanitaire, pour les hommes il est plus simple d'aller se cacher derrière un bosquet. Sur internet, la pétition "urgence toilettes" a reçu près de 8.000 signatures : une Vésulienne atteinte de la maladie de Crohn qui s'est vu refuser l'accès aux toilettes témoigne, à Besançon les femmes se débrouillent comme elles peuvent.

Après une mésaventure, cette femme atteinte de la maladie de Crohn se bat pour un meilleur accès aux toilettes

Sylvie Brasseur vit à Vesoul en Haute-Saône, elle a 63 ans et souffre de la maladie de Crohn : une maladie inflammatoire chronique du système digestif. Mi-janvier, elle a communiqué sur sa mésaventure dans un supermarché de la ville.

Prise d'un besoin pressant, Sylvie Brasseur a demandé au supermarché de lui laisser accéder aux toilettes. Accès que l'on lui a refusé, pourtant elle détient une carte de l'association AFA Crohn, donnant un accès prioritaire aux toilettes dans les magasins pour ces personnes qui ne peuvent pas se retenir. Résultat, elle s'est fait dessus sur le parking. Aujourd'hui, elle en parle avec un objectif : faire connaître et reconnaître cette maladie auprès de l'opinion public.

"Il y a un manque d'information, un manque de communication, cela nous désocialise," réagit Sylvie Brasseur. Ecoutez là :

Stéphanie Brasseur : "c'est vraiment un problème, on est désocialisé car on ose plus sortir de chez soi" Copier

Le problème est accentué depuis la fermeture des bars et des restaurants : "on n'ose plus sortir de chez nous."

J'ai ouvert la voie et contribué à ce que cela avance. - Sylvie Brasseur

"Tout le monde m'a dit que j'étais courageuse, on m'en a remercié. Je ne veux pas être une héroïne mais j'ai ouvert la voie et contribué à ce que cela avance," explique Sylvie, devenue une sorte de porte-parole des malades chronique. C'est le problème que toutes les personnes comme moi rencontrent en ce moment." L'association AFA fait ainsi de ce problème sa grande cause nationale pour l'année 2021 : la pétition "urgences toilettes" de l'AFA a recueilli près de 8.000 signatures.

En période de covid, toutes les femmes doivent faire preuve d'ingéniosité en ville

Pour les autres c'est également compliqué en ce moment : comment soulager une "urgence pipi" quand on travaille dehors, ou tout simplement que l'on se promène en ville ? Les Bisontines ont de la suite dans les idées pour éviter un accident. Certaines évitent de boire du café, se cachent entre des voitures, toquent chez des amis commerçants.

"On se retient, ou on fait avec les moyens du bord derrière une voiture" : témoignages de Bisontines Copier

Marie-Cécile traine moins longtemps dehors : "vous savez quand on a un certain âge, on a du mal à se retenir parfois. J'ai une amie qui reste maximum 30 minutes dehors, sinon faut se dépêcher de rentrer en tram ou en bus." Elle raconte donc que certaines personnes âgées limitent leurs sorties à cause de ce problème, ce qui réduit leur vie sociale. Hélène, factrice à Besançon, se retient de 8 heures à 13 heures, et ne boit pas durant sa tournée.

Heureusement, il existe quelques toilettes publics. Sylvie, "dame-pipi" des toilettes gardés devant la mairie de Besançon voit plus de passages depuis un an : "oh ben oui on a plus de monde, les gens sont contents ! C'est un réel besoin, et en ce moment c'est délicat."

A Besançon, il existe désormais 12 toilettes publics en tout : neuf automatiques gérés par JC Decaux, et trois toilettes gardés, ainsi que trois urinoirs réservés hommes. La ville pense installer des toilettes sèches à Valotte, ainsi que d'autres toilettes automatiques à Rivotte, la Rodia, et dans le quartier Saint-Ferjeux. Une application bisontine pour localiser les toilettes autour de vous est aussi en projection. Chaque année, près de 250.000 passages se font dans ces toilettes publics bisontins.