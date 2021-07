Les Toques en truck ramènent de la joie et de bons petits plats à l'hôpital de Valence

A l'initiative de l'association "Tout le monde contre le cancer" , le food truck gastronomique est venu amener un moment de joie aux petits patients du service pédiatrie de l'hôpital de Valence, ainsi qu'à leurs familles et aux soignants. Les Toques en truck, dont la cheffe Elodie Hué, ont fait étape à Valence ce jeudi 8 juillet.

C'est la 6ème tournée des Toques en truck qui passe par une trentaine d’établissements hospitaliers dans toute la France tout le long de l’été. Cette tournée, qui a démarré le 27 mai dernier, se termina le 29 juillet prochain.

Une parenthèse de joie, pour oublier un instant la maladie

Devant le centre hospitalier de Valence, le joli food truck rose et blanc s'installe avec des tables et des parasols colorés, des lanternes, des fanions. Un petit air de fête, de vacances, pour oublier le temps d'un bon repas préparé par la cheffe Elodie Hué la maladie et les examens quotidiens.

Prochaine étape pour les Toques en truck, ce sera ce mardi 13 juillet à Aix-en-Provence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Au menu : des hamburgers "maison", bœuf ou à l'odeur, des courgettes rôties au miso et un confit d'oignons, un jus de fruit et des glaces. "Je viens de finir le burger, c'est excellent et c'est très bien, on est très bien accueilli" explique Camille, dont un des enfants est hospitalisés à Valence. "C'est très coloré, la décoration est très joyeuse, ça fait du bien" confirme sa compagne Nathalie.

"Ca change de la nourriture de l'hôpital !" - Léo, 11 ans

"Ca change de notre univers de notre cadence de travail, on se pose là et ça fait du bien au moral" explique est Laure, auxiliaire de puériculture. "Les transats sont super, la musique aussi, on va peut-être rester finalement !".

AUDIO - Reportage devant le food truck qui propose des burgers et surtout une grosse bouffée d'oxygène pour les patients et leurs familles. Copier

Des moments de convivialité et de partage

C'est un moment en dehors du temps, partagé, on est parfaitement conscient que la cuisine rassemble, fédère et apporte beaucoup de bien être" explique la cheffe à la tête du food truck cet été.

Le chef romanais Thomas Redon, du restaurant La Redonière est venu lui prêter main-forte sur cette étape valentinoise. Une première pour lui et beaucoup d'émotion : "On est tous plus ou moins touché par la maladie, on voit bien que ce partage est important, c'est rempli d'émotion pour nous et c'est très gratifiant" explique le chef romanais en pleurs.

Audio - L'émotion du chef romanais Thomas Redon. Copier

Le food truck continue sa tournée jusqu'au 29 juillet. Prochaine étape ce mardi 13 juillet à Aix-en-Provence.